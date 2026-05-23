عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری سومین جلسه وبیناری مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا سلیمی در توضیح جلسه غیرعلنی فردا (یکشنبه ۳ خرداد) گفت: فردا سومین جلسه وبیناری مجلس با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان برای بررسی وضع دارو و تجهیزات پزشکی و افزایش اخیر قیمتها تشکیل میشود.
وی ادامه داد: در این جلسه کمیسیون بهداشت گزارشی از وضع دارو و تجهیزات پزشکی ارائه می کند و وزیر بهداشت نیز گزارشی به نمایندگان میدهد.
تاکنون دو جلسه غیرعلنی و وبیناری مجلس با حضور غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موضوع تامین کالاهای اساسی و وضعیت پرداخت کالابرگ و نظارت بر انجام دادن وظایف این دو وزارتخانه تشکیل شده است.