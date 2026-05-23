به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ رضا داداشی گفت: مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان هشترود به دنبال اطلاع مردمی مبنی بر درگیری و قمه کشی و شرارت در قلعه ضحاک بلافاصله در محل حاضر شدند و با اقدام قاطع و به موقع ضمن کنترل صحنه درگیری، هر ۲ نفر که سابقه دار نیز بودند دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی کردند.

وی افزود: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام هنجارشکنانه و شرارت برخورد جدی خواهد شد.