رئیس مرکز ملی بازرسی فوریت های کشور از راه‌اندازی سامانه «فواد ۱۲۸» با هدف رسیدگی به مشکلات خدمت رسانی دستگاه های اجرایی به مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «داوودی» رئیس مرکز ملی بازرسی فوریت های کشور در نشست بررسی شورای راهبری تحول اداری استان ایلام اظهار داشت: این سامانه با هدف رسیدگی فوری به موضوعاتی راه‌اندازی شده که در لحظه موجب اختلال یا توقف ارائه خدمات به مردم می‌شوند.

وی افزود: شهروندان می‌توانند از طریق تلفن همراه با شماره ۱۲۸ تماس گرفته و در صورت مشاهده بی‌نظمی اداری یا هرگونه نارضایتی در روند خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی، گزارش خود را ثبت کنند.

داوودی اضافه کرد: طبق اعلام انجام‌شده، پس از ثبت گزارش، برای هر شهروند کد رهگیری صادر می‌شود و روند پیگیری شکایت نیز از طریق همان کد قابل انجام خواهد بود.

رئیس مرکز ملی بازرسی فوریت های کشور تأکید کرد: تلاش می‌شود پاسخگویی به گزارش‌های ثبت‌شده در کمتر از سه ساعت انجام شود.

«احمد کرمی»استاندار ایلام نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت حل مشکلات مردم، گفت: ارائه خدمات باکیفیت، مناسب و در سریع‌ترین زمان ممکن باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.