به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، از حضور نمایندگان فارس در مسابقات بسکتبال انتخابی باشگاههای غرب آسیا تا هفته بیستم لیگ دسته دو فوتبال کشور را در این بسته خبری بخوانید.
در مسابقات بسکتبال انتخابی باشگاههای غرب آسیا، نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم مقابل استقلال تهران ۱۰۲ بر ۹۵ نتیجه را واگذار کرد
نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم عصر امروز به مصاف پالایش نفت آبادان میرود
در جدول مسابقات بسکتبال، استقلال تهران با ۴ امتیاز صدرنشین است، نماینده آبادان با ۳ امتیاز دوم و نماینده فارس با ۲ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد
این رقابتها به صورت رفت و برگشت گروهی در کرج برگزار میشود و دو تیمی که راهی دیدار پایانی شوند، سهمیه فصل آینده سوپرلیگ غرب آسیا را بدست میآورند
هاکیبازان فارسی در اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات آسیایی
دو بازیکن جوان و یک مدیر ورزشی از استان فارس، در آستانه اعزام تیم ملی هاکی زیر ۲۰ سال به مسابقات آسیایی قزاقستان به اردوی آمادهسازی این تیم فراخوانده شدند.
تیم ملی هاکی زیر ۲۰ سال کشور این روزها در استان کرمانشاه دومین مرحله اردوی آمادگی خود را برای حضور در مسابقات آسیایی قزاقستان پشت سر میگذارد که حضور سه نماینده از استان فارس، سهم قابلتوجه این استان را در کادر فنی و بازیکنان نشان میدهد.
بر این اساس، محمدطاها زارعی و بنیامین نیرومندتبار، دو بازیکن مستعد و آیندهدار فارسی، در جمع ملیپوشان حضور دارند تا خود را برای رقابتهای قزاقستان آماده کنند. همچنین احسان شعبانپور حقیقی، سرپرست سابق هیئت هاکی استان فارس با حکم رئیس فدراسیون، هدایت اجرایی و سرپرستی تیم ملی در این اردو و مسابقات را بر عهده گرفته است.
مسابقات آسیایی هاکی زیر ۲۰ سال از ۲۰ تا ۳۰ خرداد به میزبانی قزاقستان برگزار میشود و امید میرود نمایندگان استان فارس با درخشش در این آوردگاه، افتخارآفرینی کنند.
فاطمه حقایقی و زهرا زرین حقیقی دو ورزشکار شیرازی با درخشش در آخرین رتبه بندی فدراسیون، به ترتیب جایگاه اول و دوم پاکت بیلیارد کشور را از آن خود کردند
رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد فارس از ارتقای ۵ پلهای جایگاه فارس و ایستادن در رتبه دوم کشور پس از تهران در سال ۱۴۰۴ خبر داد
در هفته بیستم لیگ دسته دو فوتبال کشور، برق شیراز در ورزشگاه شهید دستغیب مقابل ملوان بوشهر با تساوی بدون گل متوقف شد
تیم والیبال دختران شهرستان ممسنی به مقام قهرمانی المپیاد ورزشی پرچم فارس دست یافتند.
تیم مینی فوتبال شهرستان بوانات در بخش آقایان به مقام قهرمانی المپیاد ورزشی پرچم فارس دست یافت.
