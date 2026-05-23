پخش زنده
امروز: -
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت نیرو گفت: سال گذشته، نهتنها رشد نیاز مصرف انرژی متوقف شد، بلکه مصرف انرژی سه درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.
یزدان رضایی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت نیرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به عملکرد موفق مردم در سال گذشته گفت: وقتی مردم اراده کنند، کاهش مصرف محقق میشود.
وی افزود: سال گذشته برای نخستین بار، نهتنها رشد نیاز مصرف انرژی متوقف شد، بلکه در پاسخ به دستور مقام معظم رهبری، نیاز مصرف انرژی سه درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت نیرو بیان کرد: امسال باید این موضوع را در اولویت بیشتری قرار داد. اما نکته کلیدی این است که صرفهجویی به معنای مصرف نکردن نیست، بلکه به معنای مصرف بهینه و درست است، به عنوان مثال جایگزینی وسایل سرمایشی قدیمی با وسایل سرمایشی بهینه، نهتنها مصرف انرژی را کاهش میدهد، بلکه آرامش و آسایش بیشتری را با هزینه کمتر برای شهروندان به ارمغان میآورد.
تخفیف ۳۰ درصدی برق و آب برای صرفهجویان
رضایی از اجرای طرحهای جدیدی برای تشویق مردم به بهینهسازی مصرف انرژی و آب خبر داد و گفت: شرکتهای کارور، وسایل سرمایشی و گرمایشی قدیمی شهروندان را به صورت رایگان و داوطلبانه با مدلهای بهینه جایگزین میکنند. در این طرح، سرمایهگذار انرژی صرفهجوییشده را از طریق کاهش مصرف خریداری می کند و به بخش مولد تحویل میدهد.
وی با اشاره به بستههای مشوق جدید برای مشترکان افزود: هر مشترکی که مصرف برق خود را نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش دهد، ۳۰ درصد تخفیف در تعرفه برق دریافت میکند. مشترکانی که به صورت داوطلبانه نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی پشتبامی نصب کنند، علاوه بر تأمین برق دائمی خود، ۲۰ درصد تخفیف دیگر دریافت میکنند. همچنین در بخش آب، مشترکانی که کاهندههای مصرف را نصب کنند و کاهش مصرف داشته باشند، مشمول ۲۰ درصد تخفیف در تعرفه آب میشوند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت نیرو بیان کرد: دولت مجدداً تضمین کرده است که طبق بند «ب» ماده ۴۳ قانون، مصرفکنندهای که در سطح مجاز الگوی مصرف قرار دارد، قیمت برقش بالاتر از نرخهای یارانهای مصوب افزایش نخواهد یافت.