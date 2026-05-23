مدیر شبکه جهانی ولایت گفت: چهار شبکه جهانی ولایت به مناسبت فرارسیدن دهه ولایت، مجموعهای متنوع از برنامهها را با هدف پیوند دادن پیام غدیر با مسائل امروز جامعه اسلامی طراحی و تولید کرده است تا ابعاد مختلف واقعه غدیر را برای اقشار مختلف مخاطبان تبیین کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام سید جعفر علوی در نشستی پیرامون برنامههای آتی شبکه جهانی ولایت در دوره دوم مسئولیت خود، از تدارک ویژهبرنامههای دهه امامت و ولایت در چهار شبکه جهانی ولایت خبر داد.
وی با اشاره به فرارسیدن دهه ولایت و عید سعید غدیر اظهار داشت: چهار شبکه جهانی ولایت به این مناسبت، مجموعهای متنوع از برنامهها را در قالبهای مستند، کارشناسی، ترکیبی، گفتوگومحور، پرسش و پاسخ، نریشن، موشنگرافیک و تصویرسازیهای نوین مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی و تولید کردهاند تا ابعاد مختلف واقعه غدیر، جایگاه ولایت و شخصیت حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام را برای اقشار مختلف مخاطبان تبیین کنند.
رئیس شبکه جهانی ولایت افزود: این برنامهها علاوه بر پرداختن به جایگاه ولایت در قرآن کریم و نهجالبلاغه، معارف خطبه غدیر، فضائل امیرالمؤمنین علیهالسلام، به مسائل روز، جنگ رسانهای، شبهات مطرحشده از سوی رسانههای معاند و همچنین نسبت غدیر با مسئله مقاومت، بصیرت و ولایتپذیری نیز میپردازند.
وی ادامه داد: در کنار برنامههای علمی و تحلیلی، ویژهبرنامههای مناسبتی و ترکیبی نیز به صورت زنده برای ایجاد فضایی شاد، معرفتی و اثرگذار در ایام دهه ولایت پیشبینی شده است.
حجتالاسلام علوی در ادامه به معرفی برخی از برنامههای شبکههای ولایت پرداخت و گفت: برنامه «پاسخ» از شبکه فارسی و آذری، برنامههای «إثارات غدیریة» و «الغدیر فوق الشبهات» از شبکه عربی و برنامه «پیام غدیر» از شبکه هوسا با محوریت پرسشهای مردمی در میدان طراحی شدهاند. در این برنامهها، سؤالات مردم درباره نسبت غدیر، ولایت، جنگ، مقاومت، همراهی با جبهه حق و شبهات روز دریافت و توسط کارشناسان پاسخ داده میشود.
وی هدف از تولید این برنامهها را پیوند دادن پیام غدیر با مسائل امروز جامعه اسلامی عنوان کرد و افزود: این رویکرد بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که رسانههای معاند تلاش میکنند میان دین، ولایت، مقاومت و واقعیتهای میدان فاصله ایجاد کنند.
رئیس شبکه جهانی ولایت همچنین درباره دیگر تولیدات رسانهای این مجموعه گفت: برنامه «قیل و قال» از شبکه فارسی و برنامه «الإمامة فی نهج البلاغة» از شبکه عربی، در قالب نریشنمحور، موشنگرافیک و رسانهای، با محوریت پاسخ به شبهات رایج رسانههای ملحد، معاند و وهابی درباره غدیر، امامت و فضائل امیرالمؤمنین علیهالسلام تولید میشود.
وی افزود: پخش و خوانش تصویری و قرائت کامل متن خطبه غدیر با صدای مشهورترین و توانمندترین صداپیشگان و بهرهگیری از تصویرسازیهای اختصاصی شبکه نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده است که درک مفاهیم بلند خطبه غدیر را برای مخاطبان تسهیل و تقویت میکند.
حجتالاسلام علوی در پایان، خلاصهای از برنامههای هر یک از شبکههای ولایت را تشریح کرد و گفت: برنامههای «مع الأمیر»، «علی فی القرآن» و «أمیرالمؤمنین ودوره فی إحیاء السنة» با حضور کارشناسان و محتواهای متنوع از شبکه عربی پخش خواهد شد.
وی ادامه داد: مستند «مرد میدان»، برنامههای «غدیر در قرآن و نهجالبلاغه»، «فضائل امیرالمؤمنین علیهالسلام» و «بانوان غدیری» نیز با حضور کارشناسان و موضوعات متنوع از شبکه فارسی روی آنتن میرود.
رئیس شبکه جهانی ولایت خاطرنشان کرد: برنامههای «مفتاح الجنه»، «فضایل امیرالمؤمنین (ع)» و «خطبه غدیر» از شبکه هوسا و همچنین برنامههای «شرح زیارت غدیریه»، «شرح خطبه غدیر» و «شعر و شعرای غدیر» از شبکه آذری نیز با حضور کارشناسان و محتواهای متفاوت برای مخاطبان پخش خواهد شد.