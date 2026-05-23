ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای بهمناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، تأکید کرد که با ارادهای خللناپذیر، آماده مقابله قاطع و همهجانبه با هرگونه تعدی دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهمناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان، ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور بیانیهای، ضمن گرامیداشت این روز، آن را نماد مقاومت و وحدت ملت ایران خواند و بر آمادگی ارتش برای مقابله با هرگونه تجاوز دشمنان تأکید کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ ینْصُرْکمْ وَ یثَبِّتْ أَقْدامَکمْ»
سوم خرداد، سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر قهرمان، تجلی اراده الهی، نماد وحدت ملی و مقاومت جانانه ملت بزرگ ایران در برابر تجاوز و زیادهخواهی دشمنان است؛ روزی سترگ که در تاریخ پرافتخار سرزمین ایران بهعنوان نقطه عطفی تعیینکننده در اهتزاز پرچم عزت، استقلال و اقتدار ملی به ثبت رسید و جلوهای ماندگار از یاری خداوند متعال به مجاهدان راه حق را به نمایش گذاشت.
فتح خرمشهر، ثمره ایمان راسخ، مجاهدت خالصانه و ایثار بیبدیل فرزندان این مرز و بوم بود که با تبعیت از رهبری الهی حضرت امام خمینی (ره) و با اتکا به قدرت لایزال الهی، توانستند معادلات دشمن را برهم زنند و مقاومت و ایستادگی ملت ایران را به رخ جهانیان کشند.
ملت شریف و نیروهای مسلح ایران، بهویژه ارتش غیور و سرافراز جمهوری اسلامی ایران، امروز نیز در پرتو همان روحیه جهادی و با بهرهگیری از تجارب گرانسنگ دفاع مقدس و جنگهای تحمیلی و ناجوانمردانه ۱۲ و ۴۰ روزه، در راستای تدابیر رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا (مدظله العالی) برای مقابله با دشمنان، آماده و هوشیار است. بیتردید، استمرار مسیر افتخار، عزت و استقلال مرهون مجاهدتها، فداکاریها و خون پاک شهدای گرانقدر، بهویژه قائد شهید ملت، رهبر شهید انقلاب اسلامی (اعلی الله مقامه) و سید الشهدای نیروهای مسلح، شهید امیر سپهبد عبدالرحیم موسوی است که با نثار جان خویش، مسیر عزت و مقاومت را برای آیندگان هموار ساختند. ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمسک به آرمانهای رهبران کبیر و شهید و تحت فرامین حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، با عزمی راسخ و ارادهای خللناپذیر، خود را برای مقابله قاطع و همهجانبه با هرگونه تهدید و تجاوز دشمنان آماده نموده است.
ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت سوم خرداد و نام و یاد خرمشهر قهرمان، یاد و خاطره تمام شهیدان، ایثارگران و رزمندگان پرافتخار را ارج نهاده و بر استمرار راه نورانی آنان در مسیر صیانت از استقلال، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند.