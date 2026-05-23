به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان اظهار کرد: سامانه ساماندهی موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از شالوده‌های اصلی اجرای این قانون است که امکان ثبت ادعا‌های مربوط به املاک فاقد سند را برای مردم فراهم می‌کند.

اعظمی افزود: افرادی که نسبت به املاک، ادعای مالکیت یا حقوق انتفاعی دارند، می‌توانند با مراجعه به این سامانه اقدامات لازم را برای ثبت ادعا و تعیین تکلیف املاک خود انجام دهند.

وی با اشاره به وضعیت صدور اسناد حدنگار در استان گفت: تاکنون بیش از ۷۳ درصد از اراضی زراعی استان تثبیت و برای آنها سند حدنگار صادر شده است و در بافت‌های شهری و روستایی نیز حدود ۶۶ درصد املاک دارای سند حدنگار هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان تصریح کرد: سند حدنگار، سندی دقیق و دارای مختصات جغرافیایی است و مالکان باقی‌مانده نیز باید هرچه سریع‌تر برای دریافت این اسناد اقدام کنند.

اعظمی با تأکید بر الزامات قانونی ثبت رسمی معاملات املاک افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام، افرادی که ظرف مدت دو سال نسبت به ثبت ادعا و دریافت سند اقدام نکنند، در صورت انجام معامله روی این املاک، دعاوی آنها در محاکم قضایی قابل استماع نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین سایر مراجع اداری و قانونی نیز حق ترتیب اثر دادن به معاملات مربوط به این املاک را نخواهند داشت و این معاملات از اعتبار قانونی برخوردار نخواهند بود.