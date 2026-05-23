مدل علمی هوشمند برای جبران خسارات وارده به بخش مسکونی در پی سیل اخیر در جهرم تدوین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرماندار ویژه شهرستان جهرم گفت: در پی سیلاب اخیر در این شهرستان، طرحهای حمایتی نهایی و یک مدل علمی هوشمند برای جبران خسارات وارده به بخش مسکونی تدوین زده شد.
سجاد مطهرنیا افزود: در این مدل علمی شاخصهای متعددی از جمله وضعیت مالکیت (مالک یا مستأجر بودن متقاضی)، وضعیت معیشتی (دهک خانوار و تحت پوشش بودن نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی)، نوع و عمق خسارت (تفکیک واحدهای نیازمند تجدید بنا از واحدهای نیازمند تعمیرات اساسی و غیراساسی) و دامنه آسیب (لحاظ کردن خسارت به لوازم و اسباب زندگی علاوه بر خسارت ساختمانی) به عنوان متغیرهای اصلی لحاظ شده است.
وی بیان کرد: با اعمال این شاخصها در نرم افزار، امتیاز هر شخص بدون دخالت نیروی انسانی محاسبه و افراد در یک فرآیند شفاف، رتبهبندی شدهاند.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.