بهسازی و مقاومسازی ساختمان بیمارستان شهدای خلیجفارس انجام میشود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: عملیات بازسازی، بهسازی و مقاومسازی اساسی ساختمان بیمارستان شهدای خلیجفارس بوشهر که در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده است، تا دو هفته آینده با نظارت مشاور مربوط و دفتر فنی وزارتخانه آغاز خواهد شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر الهکرم اخلاقی در بازدید از بیمارستان شهدای خلیجفارس بوشهر، اظهار کرد: این بیمارستان که در پی جنگ تحمیلی دچار آسیب جدی شده بود، با تلاش شبانهروزی همکاران مراحل بازسازی را با شتاب خوبی پشت سر گذاشته و طبقه اول و دوم این مرکز بازسازی و وارد مدار شده است.
وی از پیشرفت چشمگیر طرح بازسازی بیمارستان شهدای خلیجفارس خبر داد و افزود: طبقه ششم این بیمارستان نیز تا دو هفته آینده و وارد مدار خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: تمامی این اقدامها باهدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی و ایمنسازی کامل بیمارستان در حال اجرا است.