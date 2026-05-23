به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در آیین رونمایی از سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ساری گفت: مالکانی که سند رسمی ندارند، باید با ورود به «سامانه ادعا» و طی مراحل تعیین شده، برای اخذ سند مالکیت اقدام کنند.

دکتر عباس پوریانی با اشاره به مزایای اجرای این قانون در تثبیت مالکیت مزایای اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید کرد: به دلیل پیچیدگی‌های اجرای این قانون در مازندران و اختلافات ملکی مردم با دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، اوقاف و بنیاد علوی، اجرای دقیق آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط در استان است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان ماده ۱۴ قانون الزام اظهار کرد: بر این اساس، شهرداری‌ها موظفند متقاضیان پروانه ساخت را به اداره ثبت اسناد معرفی کنند تا مدارک آنها در سامانه یکتا ثبت و بررسی شود.

پوریانی در خصوص صدور سند مالکیت برای اموال دولتی نیز اظهار کرد: در مازندران بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ ملک غیرمنقول در مالکیت دولت یا شهرداری‌ها وجود دارد که باید بر اساس قانون، سند مالکیت رسمی آنها به نام دستگاه مربوطه صادر شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های دارای اموال غیرمنقول در صورت نداشتن سند رسمی، مکلف به بارگذاری مدارک در سامانه و اقدام برای اخذ سند هستند. در صورت مسامحه، با مدیر مربوطه برخورد قانونی میشود.

پوریانی افزود: هم اکنون همکاری خوبی میان مدیران و نهاد‌های مرتبط برای اجرای دقیق این قانون در استان شکل گرفته و اقدامات لازم در حال پیگیری و انجام است.