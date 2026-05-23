نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: مسئولان باید با نگاه جهادی، رسیدگی به مطالبات کاسبان بازار رشت را تسریع کنند و اجازه ندهند پیچیدگی‌های اداری، مشکلات خسارت دیدگان را افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در جلسه بررسی بازسازی بازار سوخته رشت که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تسریع در حل مشکلات بازاریان خسارت دیده، گفت: حمایت از کسبه و بازاریانی که در حادثه آتش‌سوزی متحمل خسارت شده‌اند، وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مسئول است.

آیت‌الله رسول فلاحتی، با بیان اینکه بازار رشت بخشی از هویت تاریخی، اقتصادی و فرهنگی گیلان به شمار می‌رود، افزود: بازسازی این مجموعه باید با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌ها و در نظر گرفتن حقوق بازاریان انجام شود تا دغدغه‌های مردم به حداقل برسد.

وی با اشاره به مشکلات برخی بازاریان در حوزه بیمه، شهرداری و مسائل اداری، اضافه کرد: مسئولان باید با نگاه جهادی و روحیه خدمتگزاری، روند رسیدگی به مطالبات مردم را تسریع کنند و اجازه ندهند پیچیدگی‌های اداری موجب افزایش مشکلات کسبه شود.

استاندار گیلان هم در این جلسه، با اشاره به دغدغه‌های بازاریان و پیگیری مسائل مرتبط با بیمه، شهرداری و تامین اجتماعی، گفت: بسیاری از موضوعات بازار در سطح ملی به صورت جدی در حال پیگیری است و تلاش داریم همه مسائل و دغدغه‌های فعالان بازار را منعکس و پیگیری کنیم.

هادی حق شناس افزود: برخی از افراد خودشان و یا خانواده‌هایشان سال‌ها در همین بازار فعالیت کرده‌اند و مشکلات این بازار را به خوبی درک می‌کنند و نگاه آنها کارشناسانه است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه، اضافه کرد: در این جلسات، مسائل بازار به صورت شفاف و دقیق مطرح و منعکس شده و خوشبختانه در آخرین نشست بیمه مرکزی هم تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم توجه مدیران صنعت بیمه در حل مشکلات بازار سوخته رشت، گفت: خوشبختانه امروز افرادی مسئولیت دارند که در خصوص رفع مشکلات بازسازی این بازار و کاسبانش احساس مسئولیت می‌کنند.

هادی حق شناس با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات و خسارات، افزود: بخشی از مطالبات که رقمی در حدود ۱۱ میلیارد تومان است، با پیگیری‌های انجام‌شده به بازاریان پرداخت شد، اما این روند باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به مشکلات مرتبط با شهرداری، اضافه بنا، برق و دیگر مسائل زیرساختی بازار، گفت: هدف ما این است که مسائل بازار را به صورت همزمان پیش ببریم و اجازه ندهیم روند رسیدگی به مشکلات دچار وقفه شود.

استاندار گیلان با اشاره به روند پیگیری حقوق فعالان بازار، گفت: طی هفته‌های گذشته پیشنهادات مختلفی برای وصول مطالبات بیمه‌ای مطرح شده و این موضوع از چند مسیر به صورت همزمان در حال پیگیری است.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه یکی از این مسیرها، پیگیری حقوقی و طرح دعاوی شخصی از سوی افراد است، افزود: بخشی از پرونده‌ها از طریق مراجع قضایی و حقوقی از سوی خود افراد دنبال می‌شوند و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به سومین مسیر پیگیری، اضافه کرد: روند اداری و رایزنی‌های مستمر با دستگاه‌های مرتبط نیز به صورت جدی در حال انجام است و مسئولان مرتبط با جدیت این موضوعات را دنبال می‌کنند.

در این جلسه همچنین، تعدادی از بازاریان و نمایندگان اصناف، مسائل مرتبط با روند بازسازی بازار سوخته رشت را مطرح کردند.