به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، گوگل رسماً درخواست تجدیدنظر خود را نسبت به حکم دادگاه آمریکایی صادر شده علیه فعالیت‌های انحصاری این شرکت، به ثبت رساند. این پرونده که از حساس‌ترین چالش‌های حقوقی در حوزه اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود، به بررسی سلطه گوگل بر بازار جست‌و‌جو و پیامد‌های آن بر رقابت‌پذیری سایر شرکت‌های فناوری می‌پردازد.

بر اساس این گزارش، گوگل درصدد است با لغو یا اصلاح این حکم، از اعمال محدودیت‌های ساختاری بر مدل کسب‌وکار خود جلوگیری کند. این پرونده بخشی از روند گسترده نظارت‌های ضدانحصار در ایالات متحده علیه شرکت‌های بزرگ فناوری (Big Tech) است که در سال‌های اخیر با هدف تعدیل قدرت این شرکت‌ها در بازار جهانی شدت یافته است.