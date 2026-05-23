آیین تجلیل از برگزیدگان استانی جشنوارههای نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری در سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این مراسم کردستان را ویترین فرهنگ، ادب، هنر و تمدن ایرانی توصیف کرد و از تلاش معلمان استان در دوران آموزشهای مجازی قدردانی کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز در این مراسم با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در فرایند تدریس گفت: اگر دانشآموز و خانوادهها اثرگذاری آموزش را احساس نکنند، اعتماد جامعه به نظام آموزشی کاهش مییابد بنابراین یکی از مهمترین عوامل ارتقای کیفیت آموزشی، نوآوری در شیوه تدریس و فرایند یاددهی و یادگیری است.
در پایان این مراسم از معلمان برتر و برگزیدگان استانی جشنوارههای نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری تجلیل شد.