معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اتصال بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ مدرسه شهری کشور به شبکه فیبر نوری تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد و این اقدام را برای تحقق عدالت ارتباطی و هوشمندسازی مدارس دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمید خوانساری، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ اعلام کرد: بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، ۳۹ هزار و ۸۰۰ مدرسه در مناطق شهری کشور شناسایی شده‌اند که ۱۰ اپراتور دارنده پروانه UNSP متعهد شده‌اند مدارس تحت پوشش خود را مطابق زمان‌بندی تعیین‌شده به شبکه پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری متصل کنند.

وی با اشاره به روند اجرای طرح توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، افزود: در شهریور ۱۴۰۳ تنها ۱۲۶ مدرسه در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، تهران، قزوین، قم، گلستان، گیلان، مازندران و مرکزی به فیبر نوری متصل بودند، اما این تعداد تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ به بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ مدرسه در ۳۱ استان کشور افزایش یافته است.

افزایش مشوق اتصال مدارس به فیبر نوری

خوانساری با تأکید بر سیاست وزارت ارتباطات در توسعه عدالت ارتباطی و ارتقای زیرساخت‌های آموزشی کشور، تصریح کرد: به‌منظور تسریع در اتصال مدارس و حمایت از اپراتور‌های متعهد به اجرای پروژه فیبر نوری، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشوق اتصال هر مدرسه به شبکه فیبر نوری را به ۱۲ میلیون تومان افزایش داده است.

وی ادامه داد: این مشوق پس از طی فرآیند تأیید نهایی، از محل حق‌السهم اپراتور‌های ثابت و سیار یا منابع صندوق توسعه فیبر نوری پرداخت می‌شود.