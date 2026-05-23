به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سیدباقر نورالدینی گفت:مردم از کارت‌های شخصی بنزین خود استفاده کرده و کارت اضطراری جایگاه‌ها را صرفاً برای موارد اضطرار و شرایط خاص درخواست کنند.وی افزود: کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها با محدودیت ۲۵۰ تراکنش صرفاً برای مواقع اضطراری و شرایط خاص پیش‌بینی شده‌اند؛ مانند زمانی که راننده کارت شخصی خود را همراه ندارد یا سهمیه آن به پایان رسیده است؛ از همین رو استفاده از کارت شخصی باید در اولویت قرار گیرد.

مدیر منطقه یزد افزود: برای رفع مشکلات مربوط به زمان شارژ کارت‌های اضطراری، تدابیری در سطح کشور اتخاذ شده و زمان شارژ مجدد این کارت‌ها از ساعت ۱۲ شب به ۶ صبح منتقل شده تا دسترسی مردم به کارت آزاد جایگاه‌ها بهتر انجام شود.

نورالدینی با اشاره به توسعه خدمات هوشمند حوزه سوخت گفت: طرح صدور آنی کارت سوخت از ایام دهه فجر در کشور آغاز شده و این روند از اسفندماه نیز در استان یزد اجرایی شده است؛ به گونه‌ای که متقاضیان می‌توانند بدون مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ و تنها از طریق سامانه اینترنتی، درخواست کارت سوخت خود را ثبت کرده و ظرف کمتر از ۲۴ تا ۴۸ ساعت کارت خود را به صورت حضوری دریافت کنند.