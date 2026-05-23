به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد حسنوند، سرپرست کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال اعلام کرد با توجه به شرایط فعلی کشور امکان برگزاری مسابقات فوتبال فراهم است و مستند به ماده ۱۷ مقررات انضباطی فیفا منع قانونی برای برگزاری مسابقات وجود ندارد.

بدیهی است عدم مشارکت بازیکنان یا کادرفنی در برگزاری مسابقات موجب مسئولیت انضباطی ایشان بوده و دعاوی مالی – قراردادی نامبردگان باید در کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال بررسی شود.