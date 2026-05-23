به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: چغندرقند پاییزه به صورت قراردادی و با خرید تضمینی در هزار و ۳۵۰ هکتار زمین‌های این شهرستان آغاز شده است و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ هزار تن محصول برداشت شود.

فرهمند آقایی با بیان اینکه برداشت این محصول تا نیمه تیر ادامه دارد ، افزود: این محصول که عمده آن در بخش مرکزی و منطقه فامور کشت شده است برای فرآوری به کارخانه‌های قند مرودشت، اقلید و کوار حمل می‌شود.

وی گفت: ۱۲ ست برداشت و چهار دستگاه کمباین در منطقه، کشت و برداشت این محصول را به صورت مکانیزه انجام می‌دهند.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون بیان کرد: خرید تضمینی و قیمت مناسب محصول، برگزاری جلسات و کلاس‌های آموزشی و ترویجی، توزیع به موقع نهاده‌های کشاورزی از سوی کارخانه‌های طرف قرارداد، استفاده از سامانه‌های آبیاری تحت فشار و تعهد کارخانه‌های قند در پرداخت مطالبات کشاورزان از دلایل استقبال کشاورزان از کشت این محصول است.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.