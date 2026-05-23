نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) با تأکید بر ظرفیت‌های طبیعی و علمی ایران، خواستار تقویت همکاری‌های بین‌المللی و نقش‌آفرینی بیشتر جوامع محلی در حفاظت از تنوع زیستی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آیشانی مداگانگودا لبه، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد،در همایش روز جهانی تنوع زیستی در ساری با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و علمی ایران در حوزه محیط زیست، بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی و مشارکت جوامع محلی در حفاظت از تنوع زیستی تأکید کرد.

وی در سخنانی که به دلیل تسلطنداشتن به زبان فارسی با ادبیات ترجمه‌شده ارائه شد، ضمن قدردانی از شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور، اظهار داشت: از نخستین روز حضور در ایران، حمایت‌ها و همراهی‌های ایشان نقش مهمی در آشنایی با ظرفیت‌های تنوع زیستی کشور داشته است.

نماینده UNDP با اشاره به سفر اخیر خود از تهران به مازندران و بازدید از مناطق طبیعی این استان، بر اهمیت جنگل‌های هیرکانی با قدمت میلیون‌ها سال تأکید کرد و گفت: این میراث طبیعی ارزشمند، پس از عبور از چالش‌های تاریخی، امروز نیازمند حفاظت جدی و همکاری گسترده است.

او همچنین به جایگاه ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی محیط زیستی اشاره کرد و افزود: ایران از اعضای اولیه کنوانسیون تنوع زیستی بوده و تجربه‌های مهمی در حفاظت از مناطق ارزشمند طبیعی از جمله مناطق ثبت‌شده در یونسکو دارد.

وی در ادامه با اشاره به گونه‌های در معرض خطر مانند پلنگ ایرانی و گوزن زرد ایرانی، بر اهمیت استفاده از ظرفیت علمی کشور، پژوهشگران و دانشمندان در حفاظت از تنوع زیستی تأکید کرد.

نماینده UNDP همچنین از همکاری‌های این نهاد با دولت‌ها و نهاد‌های محلی در اجرای برنامه‌های حفاظت محیط زیست سخن گفت و افزود: پروژه‌های مشترک متعددی در ایران در حال اجراست که از جمله آنها می‌توان به برنامه‌های حفاظت از مناطق تحت فشار زیست‌محیطی و مقابله با گرد و غبار در استان‌های مختلف اشاره کرد.

وی در پایان با ادای احترام به محیط‌بانان و فعالان محیط زیست که جان خود را در مسیر حفاظت از طبیعت از دست داده‌اند، از تلاش‌های تمامی پژوهشگران، کارشناسان و همکاران حوزه محیط زیست قدردانی کرد.