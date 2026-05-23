پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در جریان بازدید از روند توزیع کالاهای اساسی در فروشگاههای زنجیرهای ارومیه، با تأکید بر استمرار نظارتهای میدانی، از برقراری آرامش در شبکه توزیع و تامین کافی اقلام ضروری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری در حاشیه بازدید سرزده از فروشگاههای زنجیرهای در ارومیه، هدف از این اقدام را رصد میدانی وضعیت موجودی کالاها، اطمینان از رعایت قیمتهای مصوب و حقوق مصرفکنندگان عنوان کرد.
اصغری با تأکید بر اینکه تأمین امنیت غذایی و رفاه مردم اولویت اصلی سازمان جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: پایداری در عرضه اقلام ضروری و تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی، خط قرمز ماست.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب بازار تصریح کرد: با برنامهریزیهای دقیق صورتگرفته و همچنین تمهیدات اتخاذ شده توسط مقام عالی استان و تعامل با بخش خصوصی، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله برنج، شکر، روغن و گوشت به میزان کافی تأمین شده و در شبکه توزیع قرار گرفته است و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی افزود: تیمهای نظارتی و بازرسان این سازمان بهصورت شبانهروزی و با جدیت، تمامی مراحل عرضه کالا را رصد میکنند تا از هرگونه اخلال، گرانفروشی، کمفروشی و یا احتکار احتمالی جلوگیری شود.
اصغری در پایان ضمن دعوت از شهروندان برای همراهی در نظارتهای مردمی، خاطرنشان کرد: در این ارتباط سامانههای ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت گزارشها و شکایات مردمی هستند و شهروندان میتوانند در صورت مشاهده تخلف، شکایت خود را در این سامانهها ثبت کنند تا توسط بازرسان مورد رسیدگی قرار گیرد.