به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی کشور امروز در رویداد ملی تنوع زیستی ایران در ساری گفت: آمار گونه‌های زیستی شناسایی‌شده در ایران به ۵۴ هزار مورد رسیده است و این رقم با توجه به اینکه کشور ما تنها یک درصد از مساحت جهان را دارد نشانگر جایگاه ویژه ایران در نقشه تنوع زیستی کره زمین است.

حمید ظهرابی افزود: از این پس رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست بر پایه تقسیم مسئولیت با مردم خواهد بود.

به گفته وی، حکمرانی مشارکتی یعنی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌های حفاظتی سهیم شوند و تجربه ثابت کرده هر جا چنین رویکردی اجرا شده نتیجه به مراتب بهتر از مدیریت صرف دولتی بوده است.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تأکید کرد: حفظ ۵۴ هزار گونه ثبت‌شده در کشور بدون همراهی جوامع محلی، تشکل‌های مردمی و حتی شهروندان عادی، شدنی نیست.

او ادامه داد: دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی نیز در این مسیر وظیفه دارند، اما حلقه مفقوده، باور به توانایی مردم است.

مازندران، ذخیره‌گاه مهم تنوع زیستی کشور

نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران هم در این رویداد با تأکید بر جایگاه بی بدیل مازندران در نقشه تنوع زیستی کشور گفت: همجواری دریا، کوه و دشت آن را به یک ذخیره‌گاه مهم تبدیل کرده است.

فرخ طایر او، با اشاره به ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد مازندران افزود: دسترسی به دریای خزر، حضور رشته کوه‌های بلند البرز و گستردگی دشت‌های حاصلخیز، این استان را به الگویی از تعادل اکولوژیکی و یک ذخیره‌گاه بزرگ زیستی برای کشور تبدیل کرده است.

نماینده فائو در ایران ادامه داد: هر تغییری در اقلیم یا زیست بوم مازندران مستقیماً بر کل ایران اثر می‌گذارد.

طایراو با تأکید بر شکست رویکرد‌های صرفاً دولتی در حفاظت از طبیعت گفت: تجربه جهانی نشان داده تا زمانی که مردم محلی به این باور نرسند که حفاظت از گونه‌های زیستی به نفع خود آنهاست، هیچ دولتی نمی‌تواند طرح موفقی اجرا کند، فائو دقیقاً به همین دلیل، طرح‌هایی را در ایران تعریف کرده که هدف اصلی آنها ایجاد انگیزه معیشتی برای جوامع بومی است.

