نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: خوشبختانه دولت بیشترین حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش آبیاری و کشاورزی کشور را در دشت مغان انجام داده و این اقدام باعث رشد و توسعه و رونق اقتصادی منطقه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت‌الله سیدحسن عاملی روز شنبه در پانزدهمین جشنواره کوچ عشایر در شهر جعفرآباد بیله‌سوار مغان اظهار کرد: با راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری و گمرک و فعالیت ۷۰۰ شرکت در منطقه، صادرات از استان اردبیل نیز افزایش چشمگیری یافته است.

وی با بیان اینکه آمریکا توانایی محاصره ایران را ندارد، ادامه داد: ما با ۱۵ کشور همسایه هستیم و با توجه به اینکه بیشترین ارزش افزوده و درآمد در حلقه آخر تولید است نباید هیچ محصولی از استان به صورت خام صادر شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: عشایر زحمتکش و بی ادعای استان اردبیل علاوه بر تولید، در حفاظت از مرز‌ها و نظام جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی دارند.

آیت‌الله عاملی بیان کرد: با اینکه جمهوری اسلامی ایران خدمات زیادی به جامعه عشایر استان اردبیل ارائه کرده، اما این روند باید ادامه داشته باشد چرا که خدمات ارائه شده در برابر زحمات آنها ناچیز است.

وی با اشاره به خدمات دولت به عشایر استان، گفت: به برکت جمهوری اسلامی ایران امروز دورترین نقاط در مناطق روستایی و عشایری از نعمت آب و برق و گاز برخوردار است.

نماینده مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تولید و پخش برنامه‌های متنوع در خصوص توانمندی‌ها، قابلیت‌ها، مسائل و مشکلات عشایر جنوب کشور از صدا و سیما اضافه کرد: این اقدام قابل تقدیر است، اما انتظار می‌رود تولید و پخش برنامه در رابطه با عشایر استان اردبیل نیز در رسانه ملی افزایش یافته و پر رنگ‌تر شود.

آیت‌الله عاملی ادامه داد: علاوه بر اینکه همه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی استان موظف به حل مسائل و مشکلات جامعه عشایر هستند، باید در مراکز حساس تصمیم‌گیری در سطح کلان نیز این قشر در اولویت باشد و توجه ویژه‌ای به آنها شود.

وی همچنین گفت: به برکت جمهوری اسلامی ایران بزرگترین، پیشرفته‌ترین، مدرن‌ترین و مکانیزه‌ترین گلخانه خاورمیانه در منطقه مغان واقع در شمال استان اردبیل احداث و راه‌اندازی شده است

امام جمعه اردبیل با اشاره به سرمایه‌گذاری هزاران میلیارد ریالی در گلخانه‌های استان اردبیل، افزود: با افتتاح این مراکز تولیدات محصولات باغی و کشاورزی در استان افزایش چشمگیری یافته است.

آیت‌الله عاملی اظهار کرد: امروز انواع محصولات باغی و کشاورزی در این گلخانه‌ها تولید و تمام محصولات تولیدی به کشور‌های خارجی در سراسر دنیا صادر می‌شود و ارز حاصل از صادرات آن به کشور بر می‌گردد.

وی با بیان اینکه عشایر استان اردبیل همیشه و در همه حال از نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده و مایه عزت کشور هستند، افزود: عشایر استان اردبیل ثابت قدم بوده و با هیچ تند باد و طوفانی از پشتیبانی و حمایت از نظام اسلامی ایران دست نخواهند کشید.

نماینده مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به غیرت عشایر منطقه اظهار کرد: اولین کسی که ساخت موشک را به مسئولان جمهوری اسلامی ایران در کشور پیشنهاد داد یکی از بزرگان عشایر استان اردبیل بود.

آیت‌الله عاملی بیان کرد: وقتی یکی از جوانان عشایر در هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسید و برای تشییع و تدفین به منطقه انتقال یافت یکی از بزرگان طایفه عشایر استان سوال کرد چرا ما دشمنان را با موشک نمی‌زنیم و مسئولان پاسخ دادند که پول نداریم این عشایر با شرف و با غیرت ۳۰۰ راس از گوسفندان خود را برای فروش جدا کرد و به مسئولان پیشنهاد تولید موشک را داد که این امر بیانگر غیرت عشایر منطقه است.

وی از مسئولان قضایی خواست در واگذاری اراضی به عشایر در پایاب سد خداآفرین مغان واقع در شمال استان اردبیل بنا بر مالکیت عشایر باشد.