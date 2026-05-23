به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در اولین جلسه کمسیون ورزشکاران فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران که به منظور تعیین رئیس کمسیون ورزشکاران و شش نفر نماینده برای مجمع انتخاباتی رئیس فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد ترانه احمدی ورزشکار اسکیت استان اصفهان با حداکثر آرای کمسیون به عنوان رئیس کمیسیون ورزشکاران فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.

ترانه احمدی پرافتخارترین ورزشکاران اسکیت کشور است که سابقه نشان طلای قهرمانی جهان و نقره بازی‌های آسیایی را در کارنامه دارد.