به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان ؛ رئیس انجمن حمایت ازحقوق مصرف کنندگان استان گفت:بر اساس اعلام سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، مدارس غیردولتی در زمان پیش‌ثبت‌نام، فقط مجاز به دریافت بخشی از شهریه با عنوان پیش پرداخت هستند که این مبلغ حداکثر تا ۲۰ درصد شهریه مصوب سال تحصیلی جاری مدرسه است.

مجتبی برزگر افزود: این تصمیم با هدف ایجاد آرامش خاطر برای خانواده‌ها، جلوگیری از دریافت‌های غیرمتعارف و ساماندهی فرآیند ثبت‌نام مدارس غیردولتی در شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی کشور به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد:مدارس مجاز به دریافت مبلغی بیش از سقف تعیین‌شده نیستند و والدین می‌توانند، گزارش هر گونه تخلف را از طریق شماره تلفن‌های ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و۱۲۴ صمت اطلاع دهند که درکوتاه‌ترین زمان رسیدگی می‌شود.