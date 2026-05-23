فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی: شهید بروجردی، مسیح کردستان و اسوه مردمداری بود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار سرتیپ دوم محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی به مناسبت سالروز شهادت شهید «محمد بروجردی» پیامی صادر کرد. در این پیام آمده است:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَ‌بِّهِمْ یُرْ‌زَقُون

دوم خرداد سالروز شهادت شهید بروجردی است؛ مسیح کردستان و مجاهد جبهه‌های غرب است.

یکی از ویژگی‌های برجسته شهید بروجردی، مردمداری و محبت عمیق او به مردم بود و در واقع شهید بروجردی فرمانده‌ای بود که با مردم بود و برای مردم ماند.

شهید بروجردی با عشقی خالصانه که نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و آموزه‌های مکتب امام خمینی داشت، خود را وقف مردم کرده بود در دوران سخت و پرالتهاب آغازین انقلاب، وقتی که دشمنان انقلاب سعی در ایجاد تفرقه قومی در منطقه داشتند، شهید بروجردی با تأسی از فرمان تاریخی امام (ره) مبنی بر جدایی صف مردم کردستان از ضدانقلاب، در میدان عمل این دیدگاه را محقق ساخت.

استمرار راه پر افتخار و با عزتش را در این دورانی که دشمن با جنگ ترکیبی وارد میدان شده و می خواهد اتحاد و انسجام ملت ایران اسلامی را خدشه دار سازد؛با عظمتی فزون‌تر از خداوند متعال مسئلت می کنم.

سردار سرتیپ دوم محمدحسین رجبی

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی