بنیاد شهید در پیامی سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی را به ملت سربلند و غیور ایران اسلامی تبریک و تهنیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ متن پیام بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح زیر است:

«خرمشهر» شهر لاله‌های سرخ، شهر شهادت و حماسه است؛ دیار سروقامتانی که با دستان خالی، اما اراده و ایمانی ستودنی ایستادند، مدافع سرزمین شدند و با مدد الهی و پایداری نوای فتح‌شان را در جهان طنین‌انداز نمودند. آن روز‌ها که دشمن متجاوز بر طبل واهی پیروزی می‌کوبید و خیال تصرف خوزستان را در سر می‌پرورانید، غیورمردان و شیرزنانی از ایران و خرمشهر بی‌واهمه از شهادت، اما با عشق به هدف متعالی حفظ وطن، از جان گذشتند، اما ثابت کردند که هیچ دشمنی هراندازه قدرتمند، نمی‌تواند بر اراده یک ملت چیره شود.

ارمغان شجاعت مردم خرمشهر و رزمندگان در ماه‌های حصر و تجاوز، حماسه جاودان پیروزی بود و در آن روز‌های سرنوشت‌ساز، فرماندهان سرافراز و مقتدری، چون شهید علی صیاد شیرازی، شهید محمد جهان آرا، حاج احمد متوسلیان، شهید حسن باقری، شهید مهدی زین الدین، شهید حسین خرازی، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید احمد کاظمی و ... با تدبیر، ایمان و دوراندیشی مژده ظفر و فتح را به مردم دادند.

سوم خردادماه روز فتح خرمشهر، امیدواری و تحقق وعده الهی است؛ روزی که حق بر باطل پیروز شد و رویای خام متجاوزان به خیالی پوشالی و واهی تبدیل گردید.

بنیاد شهید و امور ایثارگران سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی را به ملت سربلند و غیور ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌نماید. به یقین به برکت خون شهیدان و بصیرت آحاد جامعه، هر روز حماسه‌ای باشکوه از مقاومت و اقتدار و پیام‌آور سربلندی برای میهن خواهد بود.