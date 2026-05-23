دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با تأکید بر جهانی بودن بحران تنوع زیستی، گفت حفاظت از طبیعت نیازمند تغییر نگرش، ارتقای آموزش و مشارکت اجتماعی است و هر اقدام محلی می‌تواند اثری جهانی در حفظ حیات روی زمین داشته باشد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با تأکید بر اینکه بحران تنوع زیستی یک مسئله جهانی و سرنوشت‌ساز برای آینده بشریت است، گفت: حفاظت از طبیعت تنها با اقدامات فیزیکی ممکن نیست و نیازمند تغییر نگرش، ارتقای آگاهی عمومی و مشارکت اجتماعی است.

فرطوسی در همایش روز جهانی تنوع زیستی که با حضور پژوهشگران، اساتید دانشگاه، فعالان محیط‌زیست و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: کاهش شتابان تنوع زیستی، تخریب زیست‌بوم‌ها، تغییرات اقلیمی، آلودگی‌ها و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی، حیات روی کره زمین را با تهدید جدی مواجه کرده است.

وی با اشاره به اینکه میلیون‌ها گونه گیاهی و جانوری در معرض خطر قرار دارند، افزود: این بحران تنها به معنای از بین رفتن گونه‌ها نیست، بلکه امنیت غذایی، سلامت انسان، اقتصاد، فرهنگ و حتی صلح جهانی را نیز تهدید می‌کند.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه نقش علم، آموزش و فرهنگ در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، تصریح کرد: سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد تلاش می‌کند میان انسان و طبیعت رابطه‌ای متوازن، پایدار و اخلاقی برقرار شود. وی افزود: حفاظت از تنوع زیستی بدون ارتقای آگاهی عمومی، توسعه آموزش‌های محیط‌زیستی و مشارکت جوامع محلی امکان‌پذیر نیست.

فرطوسی همچنین بر اهمیت ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره به‌عنوان «آزمایشگاه‌های زنده توسعه پایدار» تأکید کرد و گفت: در این مناطق، حفاظت از طبیعت، معیشت جوامع محلی، پژوهش و گردشگری مسئولانه در کنار هم معنا پیدا می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های زیستی و فرهنگی ایران اظهار کرد: ثبت ذخیره‌گاه دالانکو به‌عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره کشور، گامی مهم در مسیر حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و توسعه پایدار محسوب می‌شود و می‌تواند الگویی برای پیوند میان محیط‌زیست و توسعه در سطح ملی و منطقه‌ای باشد.

او در پایان با تأکید بر نقش جوانان، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: هر اقدام کوچک محلی می‌تواند اثر بزرگ جهانی داشته باشد و آینده پایدار جهان از دل همین اقدامات مسئولانه شکل می‌گیرد.



