به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی امروز و روز دوشنبه (بویژه روز دوشنبه) سرعت وزش باد‌ها در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی بصورت متوسط تا نسبتا شدید همراه با تند باد لحظه‌ای خواهد بود و احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

وی افزود: همچنین طی فردا روند افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای و طی روز دوشنبه روند کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان مورد انتظار است.

سبزه زاری شمال خلیج فارس را تا روز دوشنبه مواج پیش بینی کرد و ادامه داد: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۳۷.۱ و ایذه با ۱۳.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۳۶.۳ و کمینه ۲۲.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.