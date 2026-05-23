در بوشهر هم‌زمان با سراسر کشور؛

آغاز رسمی فعالیت سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی

سامانه ثبت ادعا «ساماندهی اسناد غیررسمی» به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور معاون اول قوه قضاییه فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. راه‌اندازی این سامانه گامی مهم در مسیر کاهش دعاوی ملکی، مقابله با زمین‌خواری و ارتقای امنیت حقوقی در کشور ارزیابی می‌شود.