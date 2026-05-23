به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیر گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: با افزایش بهداشت، امید به زندگی و تعداد سالمندان در کشور افزایش پیدا کرده به طوری که سن امید به زندگی در ایران ۷۶ سال شده است ولی همینطور که تعداد سالمندان بیشتر شده، تعداد موالید کمتر شده و توازن جامعه به هم خورده است و با ادامه این روند در سال ۱۴۳۰ ایران سالمندترین کشور خاورمیانه خواهد شد.

نرجس مصطفوی افزود: خراسان جنوبی جزء استان‌های نسبتا جوان است منتهی شیب نزولی دیده می‌شود بنابراین باید به بحث جمعیت توجه بیشتری شود.

وی گفت: کشور ما در مرحله توسعه یافتگی است و به نیروی جوان نیاز داریم بنابراین اکنون فرهنگ‌سازی و همراهی جامعه در بخش فرزندآوری و جوانی جمعیت از مهم‌ترین برنامه هاییست که باید پیاده سازی و پیگیری شود.

مدیر گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: امنیت شغلی برای مادران باردار یک مفاد قانونی است و هیچ اداره‌ای حق تعدیل نیروی خانمی که باردار است را ندارد.

نرجس مصطفوی گفت: در سه چهار سال اخیر با پیشرفت‌های زیاد در بحث زایمان طبیعی، باز هم شاهد میل برخی افراد به سزارین هستیم؛ در صورتی که زایمان سزارین آسیب‌های زیادی چه از نظر روحی و چه جسمی برای مادر دارد.

وی با بیان اینکه تک فرزندی یک سندرم با چند نکته منفی روانشناسی شناخته شده گفت: این فرزندان استقلال کمتری دارند، روحیه کودکانه کمتری را بدلیل همبازی نداشتن تجربه می‌کنند، کمتر توانایی شنیدن نه و یا مقابله با مشکلات را دارند.

مدیر گروه جوانی و سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی فعالیت‌هایی همچون ارتقا مراکز ناباروری، ایجاد مراکز نفس، مشاوره انصراف از سقط، فرهنگ سازی در جامعه و ارتفا کیفیت بارداری و زایمان را از جمله فعالیت‌های این دانشگاه در جهت افزایش جمعیت برشمرد.