رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، از روند کاهشی قیمت گوشت مرغ در پی افزایش عرضه و تولید در استان خبر داد و گفت: روزانه ۲۰۰ تن مرغ منجمد برای مدیریت قیمتها در سطح استان توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری در حاشیه بازدید از مراکز عرضه مرغ در ارومیه در جمع خبرنگاران شهر با تشریح اقدامات این سازمان برای کنترل نوسانات قیمت اقلام اساسی، اظهار کرد: پس از تجربه افزایش نسبی قیمت گوشت مرغ در هفته گذشته، با تدابیر اتخاذ شده و افزایش تزریق به بازار، هماکنون شاهد روند کاهشی قیمت این محصول در سطح استان هستیم و این سیر نزولی در هفته پیشرو نیز تداوم خواهد داشت.
اصغری با بیان اینکه ظرفیت تولید گوشت مرغ گرم در این استان به سطح مطلوبی رسیده است، تصریح کرد: آذربایجانغربی یکی از قطبهای مهم تولید محصولات دامی و طیور در کشور محسوب میشود.
وی یادآور شد: از امروز میزان تولید گوشت مرغ گرم در استان از مرز ۳۰۰ تن در روز عبور کرده است که این میزان افزایش در تولید روزانه، نقش مؤثری در پایداری عرضه و کاهش قیمتها ایفا میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار تخممرغ اشاره کرد و افزود: بهمنظور تنظیم بازار تخممرغ و تامین نیاز مصرفکنندگان، با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی استان، فرایند واردات این محصول از هفته گذشته آغاز شده است.
وی تاکید کرد: با تداوم برنامههای واردات و تزریق بهینه به شبکه توزیع، قیمت این محصول کاهش یافته و پیشبینی میشود روند قیمت تخممرغ نیز در روزهای آتی نیز کاهشی شده و به ثبات برسد.