جمعی از کارآفرینان، صاحبان کسبوکارهای برخط و فعالان رسانه با راهاندازی کارزاری، خواستار حمایت عملی دولت از سکوهای بومی شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در حالی که اقتصاد دیجیتال به یکی از موتورهای اصلی کسبوکارهای مدرن در ایران تبدیل شده، گروهی از فعالان این حوزه با ایجاد یک کارزار، حمایت عملی و زیرساختی دولت از سکوهای بومی را مطالبه کردهاند.
این کارزار که تاکنون بیش از ۸۰۰ امضا جمعآوری کرده، نشاندهنده افزایش توجه بخش خصوصی به نقش پلتفرمهای داخلی در تداوم فعالیتهای اقتصادی است.
به گفته امضاکنندگان این بیانیه، سکوهای داخلی دیگر تنها ابزار ارتباطی نیستند، بلکه بهعنوان دفاتر کار مجازی و محل فروش مستقیم میلیونها کاربر و کسبوکار عمل میکنند. با این حال، ضعف زیرساختها و مشکلات فنی موجود، به یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه این سکوها تبدیل شده است.
فعالان اقتصادی هشدار دادهاند که هرگونه اختلال یا ناپایداری در این بسترها، میتواند بهطور مستقیم امنیت شغلی و معیشت هزاران فعال حوزه دیجیتال را تهدید کند.
آنان تأکید دارند که صیانت از دادههای ملی و حفظ استقلال دیجیتال، نیازمند حمایتهایی فراتر از شعار و در حد تخصیص هدفمند منابع و توسعه فنی زیرساختهاست.
از نگاه این گروه، تقویت سکوهای بومی تنها یک اقدام فنی نیست، بلکه اقدامی مؤثر برای حفظ اشتغال، افزایش پایداری اقتصادی و ارتقای امنیت روانی جامعه به شمار میرود. آنان معتقدند رونق این پلتفرمها میتواند به ثبات بازار و توسعه کسبوکارهای آنلاین کمک کند.
این کارزار با همراهی اهالی رسانه و فعالان اقتصادی در حال گسترش است و برگزارکنندگان آن اعلام کردهاند که برای تعامل هوشمند با حاکمیت آمادگی دارند؛ به شرط آنکه نهادهای مسئول، زیرساختهای لازم برای فعالیت پایدار و امن این کسبوکارها را فراهم کنند.
با نزدیک شدن تعداد امضاهای کارزار به ۸۰۰ نفر، فعالان این حوزه امیدوارند صدای آنان در فرآیندهای تصمیمگیری بیشتر شنیده شود و این مطالبه، زمینهساز تقویت زیرساختهای اقتصاد دیجیتال کشور باشد.