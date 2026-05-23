وی به موضوع افزایش قیمت نان که در روزهای آینده اعمال خواهد شد، اشاره و بیان کرد: تعیین نرخ آرد در دست دولت است اما نرخ نان در دست اتحادیه بوده و قابل کنترل است، مشکلات نانوایان مالی است و آن را می‌توان با یک استمهال بانکی؛ اعمال تقسیط برای بیمه تامین اجتماعی و برخی مشوق‌ها حل کرد تا کار به افزایش قیمت نان نرسد.

آیت الله علم‌الهدی اظهار کرد: قرارگاه اقتصاد مقاومتی ذیل مدیریت ائمه جمعه خراسان رضوی تشکیل شده است و اولین رسالت آن کمک به دولت است و حتی می‌توان بسیاری از محرومیت‌زدایی‌ها را از طریق این قرارگاه حل کرد.

محتکران در ردیف جاسوسان قرار می‌گیرند

استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر تشدید نظارت بر بازار استان و مقابله با احتکار و گران‌فروشی گفت: در این شرایط محتکران و کسانی که به نوعی از دادن کالای مورد نیاز مردم غافل می‌شوند، هم ردیف جاسوسان هستند و با شدت با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

غلامحسین مظفری با اشاره به وجود ۳۰۴ هزار واحد صنفی و ارتباط مستقیم نیمی از جمعیت استان با بازار اظهار کرد: اکثر اصناف همراه و همدل مردم هستند و مرتکب گران‌فروشی و احتکار کالا نمی‌شوند و حساب عده‌ای خاص از عموم اصناف جداست.

وی بیان کرد: خراسان رضوی استان خاصی است و ویژگی‌های منحصر به فردی نیز دارد، این استان هم در زمان جنگ تحمیلی عراق با اینکه دورترین نقطه به منطقه جنگی بود، بیشترین رزمنده و شهید را تقدیم کشور کرد و هم نقش مهمی در پشتیبانی از جنگ و مشارکت در بازسازی زیرساختها داشت.

مظفری ادامه داد: امروز نیز خراسان رضوی در جنگ تحمیلی سوم به خوبی نقش خود را ایفا کرده و ستاد پشتیبانی از جنگ تشکیل داده و از همه ظرفیتهای استان برای کمک به کشور بهره گرفته شده است و انتظار همه از خراسان رضوی حل مشکلات کشور است.

استاندار خراسان رضوی گفت: بازوی اصلی مدیران در کسب نظرات مردم ائمه جمعه هستند و شکل و بیان نظرات را می‌توان مدیریت کرد، در شرایطی که استکبار از تمام توانش برای نابودی ایران بهره گرفت، اما استقامت مردم دشمن را سردرگم کرده است.

وی با تاکید بر تمرکززدایی گفت: حرف ما این بوده که خراسان و شرق کشور مظلوم واقع شده است چه در منابع و حتی در شمار نمایندگان مجلس، از سوی دیگر تمرکز همه چیز در مرکز کشور آن را آسیب پذیر کرده و این موضوع به خوبی در جنگ اخیر محرز شد، لذا همان طور که توقع داریم منابع و اختیارات به صورت یکسان بین استانها توزیع شود، از تمرکز همه چیز در مشهد نیز خودداری و آنها را بین شهرستانها توزیع خواهیم کرد.

استاندار خراسان رضوی در پایان از ائمه جمعه و فرمانداران خواست برای برگزاری یک اجتماع بزرگ در روز پنجم مردادماه امسال برنامه ریزی کنند.