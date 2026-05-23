در طول ۴ روز عرضه از دوشنبه ۲۹ اردیبهشت تا امروز شنبه ۲ خرداد آمار مشارکت و خرید بیمه سهام «هموطن» به ۱۲۸ هزار و ۲۸۲ نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اوراق بیمه سهام «هموطن»، یکی از ابزارهای طراحی شده در بسته حمایتی سازمان بورس و اوراق بهادار است که بر مبنای مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبه هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه، با هدف حمایت از سهامداران حقیقی منتشر شده است.
این اوراق با تضمین بازده ۳۰ درصدی و از روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ عرضه شده، عرضه این اوراق تا روز سهشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ در بورس اوراق بهادار تهران ادامه خواهد داشت.
شرایط خرید اوراق تبعی یا بیمه سهام «هموطن» به شرح زیر است:
۱- مشمولان طرح، تمام اشخاص حقیقی هستند که ارزش پرتفوی آنها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ حداکثر معادل یک میلیارد تومان باشد.
۲- سهام ثبت شده و قابل معامله در بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بهجز بازار پایه و بازار توافقی فرابورس در پایان روز ۱۴۰۴/۱۲/۰۶، ملاک محاسبات پرتفو خواهد بود.
۳- شرط معتبر بودن اختیار فروش تبعی «هموطن» در سررسید نفروختن سهام موجود در پرتفو تا سررسید است؛ بنابراین خرید سهام مجاز است.
۴- سرمایهگذارانی که واجد شرایط خرید اوراق هموطن بوده و به استفاده از این اوراق تمایل دارند باید در دوره عرضه نسبت به خرید تنها یک ورقه از اوراق مذکور اقدام کنند.
اطلاعیه عرضه این اوراق در سایت بورس تهران به نشانی Tse.ir منتشر شده و سرمایهگذاران میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه بورس مراجعه کنند.