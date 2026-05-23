به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی «کارگاه مجازی غدیر، نظام فکری و الگوی حکمرانی اسلامی» ویژه طلاب و مبلغین (خواهران و برادران) را برگزار می‌کند.

شرکت کنندگان در پایان دوره، گواهی پایان دوره از سوی مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی دریافت می‌کنند.

علاقه‌مندان تا ۱۵ خرداد ماه فرصت دارند با مراجعه به وبگاه مرکز آموزش‌های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی به نشانی edu.balagh.ir/courses در این کارگاه ثبت نام کنند.

حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی، حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی علیزاده موسوی، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن زمانی، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی رنجبر و حجت الاسلام والمسلمین استاد فرحزاد اساتید این دوره هستند.