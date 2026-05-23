ارزش معاملات خرد «سهام و صندوقهای سهامی» در معاملات امروز، از مرز ۱۰ همت عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز ارزش کل معاملات خرد «سهام و صندوقهای سهامی» به ۱۰ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومان رسید. مجموع ارزش معاملات بازارهای بورس و فرابورس به محدوده ۳۲۶ همت رسید و ارزش کل بازارهای سهام ایران، شامل: بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده ۱۳ هزار و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفت.
افزون بر این، شاخص کل بورس تهران در مبادلات امروز با رشد ۷۰ هزار واحد (معادل۱.۹درصد) به سطح ۳ میلیون و۸۳۱ هزار و ۷۶۸ واحد رسید. شاخص هموزن نیز با رشد ۳.۲ درصدی در محدوده ۹۹۹ هزار و۳۲۱ واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۲ درصدی به سطح ۲۹ هزار و ۲۶۵ واحد رسید.
بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول به بازار سهام و حق تقدم توسط سرمایه گذاران وارد شد و بیشترین خروج پول را از صندوقهای با درآمد ثابت شاهد بودیم.
در مجموع بیش از ۹۵ درصد بازار معادل حدود ۶۵۰ نماد در محدودهی مثبت و فقط حدود ۲۵ نماد در محدودهی منفی معامله شدند.