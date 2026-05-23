به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی با حضور در برنامه جنگ تحمیلی سوم به رویداد فرهنگی نمایشگاه کتاب پرداخت که گفتگوی وی با مجری برنامه به شرح زیر است:

سؤال: موضوع و بهانه‌های این روز‌های ما نمایشگاه کتاب است که بزرگترین رویداد فرهنگی کشور هم محسوب میشود. نمایشگاه کتابی که خاطرات زیادی را برای ناشران و نویسندگان عزیز دارد به جهت اینکه سال‌های متمادی رهبری شهیدمان در این نمایشگاه حضور پیدا میکردند و امسال بخاطر شرایط به صورت مجازی برگزار میشود که البته هفتمین دور‌های است که نمایشگاه کتاب به صورت مجازی برگزار میشود. راجع به نمایشگاه کتاب و اینکه مجمع ناشران کتاب اسلامی در این نمایشگاهی که درحال برگزاری است، چه نشر جدیدی را ارائه کرده است و چه کتاب‌هایی مورد اقبال فرهنگ دوستان قرار گرفته است؟

نیلی: اردیبهشت امسال که گذشت برای ما سخت بود، این اردیبهشت ما نفس کش بچه‌های کتاب و نشر و ادبیات بود و فرصتی بود برای اینکه سختی‌هایی که در طول سال تحمل میکنند به واسطه سختی‌های کار حوزه نشر که یک رنج و سختی‌هایی کار کتاب دارد که شاید آن بهر‌های که اقتصاد و بحث‌های مالی هم برای این حوزه‌ها است، خیلی بهره‌های محدود و کم است. ولی اینها را تحمل میکردند به عشق اینکه یک چند ساعتی با رهبر انقلاب اسلامی در این محیط باغستان حوزه کتاب هم نفس شوند، حتی از دور ایشان را ببینند، که به واسطه شهادت مظلومانه رهبر شهیدمان این از ما گرفته شد و امسال برای ما سخت گذشت. سختی دوم اینکه اصل نمایشگاه کتاب تهران در مصلی به دلایل مختلفی توسط دوستان تصمیم گیر در وزارت ارشاد به نحو دیگری شد و به مجازی اکتفا کردند. الان همزمان سه رویداد دارد برگزار میشود، یک رویداد هفتمین دوره نمایشگاه مجازی است که برگزار میشود، استقبال هم به نسبت خوب است، مشکلات مالی و اینکه کتاب یک مقداری از سبد به واسطه مشکلاتی که است خیلی زود خارج میشود ولی با این حال مردم کتاب خریدهاند. همزمان با این، باغ کتاب تهران هم یک نمایشگاه خیلی خوب و جذاب نزدیک به یک الگویی از نمایشگاه کتاب برگزار کردهاند. همزمان از دیروز در تهران نمایشگاه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با کمک بعضی از تشکل‌های حوزه کتاب برگزار شده است که اینها کمک کننده است. اصل قصه اینکه کل این نمایشگاه کتاب و ابر و باد و مه همه در کار هستند که اولاً یک کتاب خوب را پیدا کنیم، آن را بخوانیم و از آن در مسیر امروز انقلاب اسلامی و زندگی خودمان و تعالی ایران عزیزمان بهره ببریم. در کشور ما در سال ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار عنوان کتاب منتشر میشود، ما که نمیتوانیم همه آنها را بخریم و بخوانیم، بنابراین شاید تمرکز بر حتی ۵۰۰ کتاب در نمایشگاه کتاب در ۱۰ روز‌های که قبلاً بود برای کسی امکانپذیر نیست. چار‌های به جز کار ترویجی نیست، یعنی کتاب‌های خوب از کتاب‌های خوبتر باید جدا شوند. یعنی وقتی میخواهیم کتابی را بخوانیم، موظف هستیم که بهترین کتاب را انتخاب کنیم که ناچار هستیم در این زمینه به افرادی که به موضوعات کتاب‌ها مسلط هستند مراجعه کنیم. اگر این فرآیند ترویج تقویت شود مشکل نبود نمایشگاه کتاب و این اختلال‌های ایجاد شده را شاید بتواند برطرف کند و همه به همدیگر کتاب معرفی کند و وقتی این فرآیند عمومی شود در کشور کتابخوانی ارتقاء پیدا میکند ولی ما هنوز این را بعنوان یک سنت همه گیر نداریم، رسانه ملی میتواند به این موضوع کمک کند. در نمایشگاه کتاب مجازی و نمایشگاه باغ کتاب، اگرچه رهبر شهیدمان که بزرگترین مروج کتاب بودند، فکر نمیکنم در دنیا همچنین رهبری در کشور‌های دنیا نظیر داشته باشد که مرکزیت گفتمان اش ادبیات و فکر و اندیشه و ترویج اینها با ابزار کتاب باشد و به جوان میگفتند که دوست دارم شما کتاب زیاد بخوانید. خوشبختانه در نمایشگاه کتاب مجازی و باغ کتاب، کتاب‌های آقا بیشترین توجه و بیشترین علاقمندی و بیشترین خرید معطوف به این کتاب‌ها است. یعنی انتشارات دفتر حفظ و نشر حضرت آقای شهیدمان بیشترین استقبال را داشتند، بیشترین حجم کتاب و تعداد فروش کتاب به این کتاب‌ها بود. البته در ناشران دیگر هم همینطور بود، در آمار نشر امیرکبیر، نشر سوره مهر، نشر معارف، نشر قدیانی هم بودند. ولی به لحاظ کمیت خیلی فاصله دارند، کمیت فروش کتاب‌های مربوط به رهبر شهیدمان خیلی بالا است و این نشان میدهد که استقبال وجود دارد و تشنگی نسبت به معارف، تشنگی نسبت به بیانات و گفتمان ایشان.

سؤال:، چون موضوع رهبری شهیدمان است، رهبری وقتی به نمایشگاه‌های بین المللی کتاب برای بازدید مراجعه میکردند، ایشان یکی از نشر‌هایی که همیشه به آن سر میزدند، مجمع ناشران انقلاب اسلامی بود، یک خاطر‌های از حضور ایشان در این غرفه‌ها را بفرمایید؟

نیلی: مجمع ناشران انقلاب اسلامی یک تشکل از ناشران است، با نزدیک به ۴۰۰ ناشر خوب در کشور، وقتی آقا به نمایشگاه کتاب میآمدند به خیلی از ناشران سرکشی میکردند، یکی دو راسته را می رفتند وبرمی گرشتند. آخرین باری که آمدند ۳ و ساعت و خورد‌های وقت گذاشتند، پیرمرد ۸۰ و چند ساله بااین سن و سال خیلی سخت است ۳ ساعت سرپا قدم زنان با آن کیفیتی که دیده بودیم. به خیلی از ناشران عضو مجمع ناشران سرکشی می کردند و علاقمندی نشان می دادند، کتاب هایشان را میدیدند، تشویق شان می کردند و یک جایی به آنها تذکر میدادند. چند باری هم محبت ویژه نسبت به مجمع ناشران داشتند که برای ما شیرین و به یاد ماندنی بود و هست. در یکی از دیدار‌ها که کار بچه‌های مجمع ناشران بود، سالن یاس سال ۹۱ بود. سال ۹۱ آقا در سالن یاس تشریف آوردند، سالن یاس یک نمایشگاه مینیاتور از کتاب‌های سال قبل نشر کشور بود البته در حوزه کتاب‌های عمومی و نه دانشگاهی و آموزشی. چیزی قریب به ۱۶ تا ۱۷ هزار کتاب عمومی از ناشران مختلف و نه فقط ناشران انقلاب، گونه‌های مختلف و ناشران مختلف که کتاب‌ها دسته بندی موضوعی میشدند، مثلاً در حوزه تاریخ پنج دسته می شد، تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ معاصر و اینطوری دسته بندی میشدند. آقا اینجا تشریف آوردند و با کارشناسانی که آن حوزه را توضیح می دادند، جوان‌هایی بودند، بعد از اینکه از نمایشگاه رفته بودند به یکی از وزرای وقت دولت در سال ۹۱ گفته بودند که فلان جای نمایشگاه را رفته اید، گفتند هنوز نرفته ایم و می خواهیم برویم، آقا گفتند نمایشگاه رفتید به سالن یاس هم بروید و به جوان‌ها خیلی توجه داشتند و میدان میدادند. این فازی که ما در حوزه ترویج کتاب الان مجمع ناشران برداشته است به توصیه و نگاه آقا بود اینکه ما بتوانیم کار ترویج را با کمک صداوسیما، با کمک دستگاه‌های ترویجی و شبکه‌های مجازی مؤثر پیش ببریم و الان دارد این اتفاق میافتد. الان پویش کتاب بازی و ۸ کتاب از قهرمان‌های کشور است که نوشته شده است، تحت عنوان پویش کتاب بازی، ولی بازی نیست و کاملاً کتاب‌هایی است که امروز بچه‌های ما باید بخوانند. رئیس علی دلواری و میرزاکوچک خان جنگلی را باید بشناسند، اینها شخصیت‌هایی هستند که برای ما هویت بخش هستند و برای امروز ما معنادار هستند. این امروز دارد برگزار می شود اینجا دعوت می کنم کتاب‌های خوب را به همدیگر معرفی کنیم.

سؤال: یک کتاب خوب الان به ما معرفی کنید؟

نیلی: یک کتابی که فکر میکنم خوب باشد از آثاری است که برداشت از صحبت‌های حضرت آقا است. اسم آن در آغوش نیل است و محتوای آن برگرفته از بیانات در طول سالیان متمادی بیانات رهبر شهیدمان است در نسبت با سنت‌های الهی که خیلی کتاب مهمی است. اگر کسی بخواهد بفهمد که قوانین الهی چه است و چگونه خداوند قوانین اش را در جامعه و جوامع مختلف در تمام این دوره تاریخ بشر و تاریخ انسان چگونه اعمال میکند را به زبان ساده نوشته است. اولاً معنای سنت و فلسفه قوانین الهی را می گوید و بعد وارد خوانش سنت‌ها می شود و بعد نمونه‌های تاریخی ناظر بر این سنت‌ها را در آن کتاب می گوید که کار محققانه خوبی است که اخیراً انتشارات انقلاب اسلامی آن را منتشر کرده است.

سؤال: درکنار تمام فعالیت‌های جمعی که دارد انجام میشود، از فعالیت کتاب در میادین بفرمایید؟

نیلی: بچه‌های جهادی، بچه‌های انقلاب اسلامی، به یاد اردیبهشت ماه، اردیبهشت ماه به یاد ماندنی حوزه کتاب، برخی‌ها نذر کرده اند و تلاش‌های گروهی با هم داشتند و در میدان‌های شهر و در بعضی از خیابان چه در تهران و چه در خیلی از شهر‌های دیگر، کول‌های کتاب فروخته اند. کار ترویج کتاب کاری است که میتواند رابطه معنوی بین ما و رهبر شهیدمان را برقرار کند.