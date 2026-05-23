به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان ایران از ۷ تا ۱۳ خرداد ماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود که شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان اسامی ۲۰ بازیکن دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

مریم قائد امینی، نرگس ایسپره، هلیا پرستوگ، شقایق معتمدی، مهشاد السادات امیری، مهشاد مستاجران (اصفهان)

فرزانه توسلی، فرشته کریمی، نسیمه سادات غلامی، مریم السادات سید، ملینا مرزبان (تهران)

شیرین صفار، فهیمه قنبری (خراسان رضوی)

طاهره مهدی پور، زهرا کیانی منش، الهام عنافچه (خوزستان)

مارال ترکمان، فاطمه زمانی (البرز)

فاطمه محمدنژاد، سارا ابراهیمی (آذربایجان غربی)