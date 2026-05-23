توزیع رایگان ۵۰ هزار اصله نهال مثمر در البرز
همزمان با اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب مبنی بر گسترش کاشت درختان مثمر و در راستای نهضت کاشت یک میلیارد درخت، پویش ملی سرو ایران با توزیع رایگان نهال در میان شهروندان گلسار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
محمدحسن بیتاخیر از فعالان این پویش گفت: از پانزدهم اسفند تاکنون، بیش از پنجاه هزار اصله نهال مثمر شامل انواع هلو، شلیل، شابلون و گوجه سبز به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفته است. این اقدام ارزشمند با نیت شهدای جنگ تحمیلی، به ویژه شهدای مدرسه میناب، صورت گرفته است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم کاشت یک میلیارد اصله نهال در سراسر کشور، افزود: این نهالها علاوه بر ثمرات مفید خود برای جامعه، در پیشگیری از آلودگی هوا و مقابله با گرد و غبار نیز نقش بسزایی دارند. هر نهال، داستانی از استقامت و ریشهداری ملت ایران را روایت میکند و امیدی سبز برای آیندهای روشنتر است.
بیتاخیر با تاکید بر ارزش کاشت درخت برای نسلهای آینده، خاطرنشان کرد: همانطور که گذشتگان ما درخت کاشتند و ما از ثمرات آن بهرهمند شدیم، وظیفه ما نیز کاشت درخت برای آیندگان است. این اقدام صرفاً یک درختکاری ساده نیست، بلکه نشاندهنده مسئولیتپذیری همگانی در ساختن ایرانی آبادتر و سرسبزتر است.
پویش ملی درختکاری سرو ایران از نوزدهم اسفند ماه آغاز شده و تا پایان خرداد ماه ادامه خواهد داشت.