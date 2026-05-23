پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: از نظر دمایی روند افزایش نسبی دمای صبحگاهی و روزانه بین ۲ تا سه درجه سانتیگراد برای این هفته پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ احمدی افزود: امروز هوا صاف و آفتابی است و برای فردا یکشنبه در ساعتی افزایش سرعت باد و افزایش ابر را میتوانیم انتظار داشته باشیم و روز دوشنبه هم عمدتا آسمان استان صاف و آفتابی است.
او تأکید کرد: نیمه دوم هفته در ساعت بعد از ظهر افزایش ابرها را برای برخی از مناطق همراه با افزایش سرعت باد پیش بینی میشود و روز پنجشنبه وزش باد نسبتا شدید و شدید را یکبار دیگر در آسمان استان شاهد خواهیم بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان تصریح کرد: دمای هوا در ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین پنج و ۲۳ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بوده است.