به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ احمدی افزود: امروز هوا صاف و آفتابی است و برای فردا یکشنبه در ساعتی افزایش سرعت باد و افزایش ابر را می‌توانیم انتظار داشته باشیم و روز دوشنبه هم عمدتا آسمان استان صاف و آفتابی است.

او تأکید کرد: نیمه دوم هفته در ساعت بعد از ظهر افزایش ابر‌ها را برای برخی از مناطق همراه با افزایش سرعت باد پیش بینی می‌شود و روز پنجشنبه وزش باد نسبتا شدید و شدید را یکبار دیگر در آسمان استان شاهد خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان تصریح کرد: دمای هوا در ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین پنج و ۲۳ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بوده است.