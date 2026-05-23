وزیر جهاد کشاورزی گفت: دشمنان امیدوار بودند که ایران در همان روزهای ابتدایی جنگ دچار بحران شود، اما نهتنها چنین نشد، بلکه مردم بیش از گذشته در کنار نظام، رهبری و کشور قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری امروز شنبه دوم خرداد در جلسه شورای معاونان وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به تحولات ماههای اخیر اظهار داشت: روزهای حساسی را پشت سر گذاشتیم و کشور در معرض یکی از پیچیدهترین جنگهای ترکیبی قرار گرفت؛ جنگی که در آن توانمندترین ارتشها و پیشرفتهترین فناوریهای دنیا علیه جمهوری اسلامی ایران به میدان آمدند.
وی بیان کرد: پیشبینی میکردند جمهوری اسلامی در روزهای ابتدایی دچار بحران شود، اما نهتنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه مردم بیش از گذشته در کنار نظام، رهبری و کشور قرار گرفتند و یک انسجام و اتحاد ملی شکل گرفت.
وزیر جهادکشاورزی با اشاره به سفر خارجی اخیر خود تصریح کرد: در دیدار با مقامات کشورهای مختلف، همه بر پیروزی ایران و ناکامی آمریکا در رسیدن به اهدافش اذعان داشتند. حتی مردم کشورهای منطقه نیز پیروزی ایران را پیروزی خود میدانند.
وی با تأکید بر اینکه خدشه و اختلال در «امنیت غذایی» یکی از اهداف اصلی دشمن در جنگ اخیر بود، اظهار کرد: دشمن تلاش داشت با ایجاد کمبود و آشفتگی در بازار مواد غذایی، کشور را دچار بحران کند، اما به فضل الهی و با تدابیر اتخاذ شده، کوچکترین خللی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشد.
نوری افزود: برخلاف برخی کشورها که فروشگاهها و قفسههای مواد غذایی خالی شد، در ایران نهتنها کمبودی ایجاد نشد بلکه ذخایر کالاهای اساسی در بهترین وضعیت قرار داشت.
وی با اشاره به نقش سیاستگذاریهای دولت و حمایتهای انجامشده، تصریح کرد: توصیه رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت فعالیت دوبرابری در حوزه کالاهای اساسی، حمایتهای رئیسجمهور و پیشبینیهای شورای عالی امنیت ملی، موجب شد کشور با آمادگی کامل وارد این شرایط شود.
وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی گفت: مردم حق دارند که از افزایش قیمتها گلایه داشته باشند، اما باید توجه داشت که بخشی از این گرانیها ناشی از اصلاحات ارزی، افزایش نرخ جهانی نهادهها، افزایش هزینه حملونقل و تصمیمات بودجهای است.
وی توضیح داد: طی ماههای اخیر قیمت جهانی روغن سویا، کود فسفات، کنجاله سویا، و برنج افزایش داشته است. همچنین هزینه حملونقل دریایی و زمینی نیز چند برابر شده که همه این موارد بر قیمت نهایی کالاها اثرگذار است.
نوری تأکید کرد: در حوزه کالاهای اساسی و محصولات غذایی، گرانفروشی سازمانیافته وجود ندارد و قیمتها بر اساس هزینه واقعی تولید تعیین میشود.
وی با اشاره به شرایط دشوار تولیدکنندگان گفت: مرغداران و تولیدکنندگان طی ماههای گذشته فشار زیادی را تحمل کردهاند و در برخی دورهها با زیان مواجه بودند، اما با وجود خشکسالی، جنگ، مشکلات حملونقل و حوادث مختلف، تولید در کشور متوقف نشد و زنجیره تأمین حفظ شد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران ماهانه حدود ۲۵۰ هزار تن مرغ مصرف میکند، افزود: تأمین این حجم از نیاز غذایی بدون اتکا به تولید داخلی ممکن نیست و غذا در دنیا آنقدر فراوان نیست که بتوان به سادگی از بازار جهانی جایگزین کرد.
وی با قدردانی از همراهی و همیاری مردم ایران برای کمک به مدیریت بازار اظهار کرد: ملت ایران با هوشمندی، آگاهی و ایستادگی خود همه محاسبات دشمنان را برهم زدند باید عظمت و همراهی مردم را قدر بدانیم و صادقانه به ملت عزیزمان خدمت کنیم.