لرستان؛
بازگشایی کتابخانه آسیبدیده از جنگ در خرم آباد
کتابخانه مرکزی خرمآباد پس از بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دشمن صهیونی آمریکایی و بازیابی تجهیزات، فعالیت خود را از سر گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در مراسم بازگشایی کتابخانه مرکزی خرمآبادگفت:
کتابخانه مرکزی خرمآباد که در پی حملات هوایی محور آمریکایی صهیونیستی آسیب دیده بود،پس از تکمیل عملیات بازسازی بازگشایی و در اختیار علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی قرار گرفت.
سعید پورعلی با تأکید بر اینکه حمله دشمن به مراکز فرهنگی تلاشی برای مقابله با ریشه ی دیرینه دانایی در تمدن ایرانی است،افزود: تکمیل مرحله های دوم و سوم کتابخانه مرکزی خرم آباد با پیشرفت ۸۵ درصدی،در اولویت اقدامات عمرانی استان قرار دارد.
وی بیان کرد:کتابخانهها کانونهای دانایی و آگاهیبخشی به جامعه هستند.حمله به این مرکز فرهنگی و همچنین مدارس،نشاندهنده ی هراس دشمن از بالندگی فکری نسل جوان و تمدن غنی ایرانی است.
پورعلی با قدردانی از عملکرد مجموعه ی اداره کل کتابخانههای عمومی استان گفت:با وجود آسیبهای جدی وارد شده به این ساختمان، با تشکیل گروههای جهادی و با استفاده از کمترین منابع مالی،در کمترین زمان ممکن فضای کتابخانه خرم آباد برای استفاده دوباره آماده شده است.
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان بیان کرد:هم اکنون روزانه ۹۰۰ نفر از خدمات این کتابخانه بهرهمند میشوند که نشاندهنده ی نیاز و علاقه مردم به این فضای فرهنگی است.
وی افزود: با وجود تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در وضعیت طرحهای عمرانی و توسعهای کشور، مصمم هستیم تا با مدیریت جهادی، این طرح ها را به سرانجام برسانیم.
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به تنوع خدمات نهاد کتابخانههای عمومی برای اقشار مختلف گفت: این مرکز اکنون با رویکردی فراگیر، خدمات ویژهای را به جامعه ی نابینایان، ناشنوایان، دانشجویان و دانشآموزان ارائه میدهد که قابل تقدیر است.
پورعلی افزود: برنامههای ترویجی با هدف افزایش علاقه کودکان و نوجوانان به مطالعه و حضور در محیطهای کتابخانهای در دستور کار قرار دارد تا از این ظرفیت برای رشد علمی و اخلاقی نسل آینده بیشترین بهره برده شود.
مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی لرستا هم بازگشایی دوباره کتابخانه مرکزی خرمآباد را بازگشت دوباره یک «پناهگاه فرهنگی» به شهر توصیف کرد و گفت: این کتابخانه پس از آسیبدیدگی در جریان حمله ی اخیر، اکنون با استانداردهای نوین آماده ی ارائه خدمات به شهروندان، پژوهشگران و جامعه فرهنگی استان است.
الهام برنا افزود: کتابخانه مرکزی خرمآباد امروز به یکی از مهمترین مراکز فرهنگی استان تبدیل شده و با بیش از ۹ هزار عضو فعال و گنجینهای متشکل از بیش از ۴۰ هزار جلد کتاب روزانه صدها نفر بهاین مرکز فرهنگی مراجعه می کنند.