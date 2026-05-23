کتابخانه مرکزی خرم‌آباد پس از بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دشمن صهیونی آمریکایی و بازیابی تجهیزات، فعالیت خود را از سر گرفت.

در مراسم بازگشایی کتابخانه مرکزی خرم‌آبادگفت:

کتابخانه‌ مرکزی خرم‌آباد که در پی حملات هوایی محور آمریکایی صهیونیستی آسیب دیده بود،پس از تکمیل عملیات بازسازی بازگشایی و در اختیار علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی قرار گرفت.



سعید پورعلی با تأکید بر اینکه حمله دشمن به مراکز فرهنگی تلاشی برای مقابله با ریشه ی دیرینه دانایی در تمدن ایرانی است،افزود: تکمیل مرحله های دوم و سوم کتابخانه مرکزی خرم آباد با پیشرفت ۸۵ درصدی،در اولویت اقدامات عمرانی استان قرار دارد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان

وی بیان کرد:کتابخانه‌ها کانون‌های دانایی و آگاهی‌بخشی به جامعه هستند.حمله به این مرکز فرهنگی و همچنین مدارس،نشان‌دهنده ی هراس دشمن از بالندگی فکری نسل جوان و تمدن غنی ایرانی است.

پورعلی با قدردانی از عملکرد مجموعه ی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان گفت:با وجود آسیب‌های جدی وارد شده به این ساختمان، با تشکیل گروه‌های جهادی و با استفاده از کمترین منابع مالی،در کمترین زمان ممکن فضای کتابخانه خرم آباد برای استفاده دوباره آماده شده است.



معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان بیان کرد:هم اکنون روزانه ۹۰۰ نفر از خدمات این کتابخانه بهره‌مند می‌شوند که نشان‌دهنده ی نیاز و علاقه مردم به این فضای فرهنگی است.

وی افزود: با وجود تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در وضعیت طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور، مصمم هستیم تا با مدیریت جهادی، این طرح ها را به سرانجام برسانیم.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به تنوع خدمات نهاد کتابخانه‌های عمومی برای اقشار مختلف گفت: این مرکز اکنون با رویکردی فراگیر، خدمات ویژه‌ای را به جامعه ی نابینایان، ناشنوایان، دانشجویان و دانش‌آموزان ارائه می‌دهد که قابل تقدیر است.

پورعلی افزود: برنامه‌های ترویجی با هدف افزایش علاقه کودکان و نوجوانان به مطالعه و حضور در محیط‌های کتابخانه‌ای در دستور کار قرار دارد تا از این ظرفیت برای رشد علمی و اخلاقی نسل آینده بیشترین بهره برده شود.