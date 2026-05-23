رئیس مرکز بهداشت خوزستان، با اشاره به خطر بروز بیماری‌های منتقله از پشه آئدس به استان‌های جنوبی کشور، درباره خطر بیوتروریسم زیستی آن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با تأکید بر اینکه پشه آئدس مشکل اصلی کشور در آینده نزدیک به ویژه در استان خوزستان و دیگر استان‌های جنوبی خواهد بود، اظهار کرد: این پشه دو نوع دارد که یک نوع در مناطق گرمسیری و دیگری در مناطق سردسیری فعال است. پشه‌ای که در مناطق سردسیری زیست می‌کند یک نفر را نیش می‌زند، اما پشه‌ای که در مناطق گرمسیری زندگی می‌کند می‌تواند روزانه ۲۰ نفر را نیش بزند.

وی با بیان اینکه پشه آئدس وارد کشور ما هم شده است، گفت: این پشه می‌تواند منجر به بروز سه بیماری تب دنگی، زینکا و کمرخمیده شود و این مساله می‌تواند نیرو‌های امنیتی، توسعه اقتصادی و سیاسی را زمین‌گیر کند و حتی یک بیوتروریسم واقعی باشد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به قدرت تکثیر بالای پشه آئدس، توضیح داد: اگر پشه آئدس آلوده، ۴۰۰ تخم بگذارد، این تخم‌ها در شرایط سخت در ۷ تا ۱۲ روز به پشه بالغ تبدیل می‌شوند و ۴۰۰ پشه آلوده خواهیم داشت.

شریفی بیان کرد: این پشه علاقه زیادی به بوی لاستیک و رنگ سیاه و محل مرطوبدارد بنابراین در چنین محیط‌هایی زندگی و تخم‌گذاری می‌کند.

وی عنوان کرد: باید زیستگاه‌های مناسب برای تخمگذاری و رشد پشه، چه در منازل، چه در اماکن عمومی از بین برود تا در صورت ورود پشه از مناطق آلوده، محیط برای تکثیر و استقرار پشه نامساعد باشد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: مهمترین راه مقابله با پشه مهاجم آئدس در مناطقی مانند استان خوزستان، بهسازی محیط است. تخم‌گذاری این پشه عمدتا در مکان‌هایی مانند محل‌های دپوی ظروف مستعمل در زباله‌ها، آب‌های راکد، لاستیک‌ها و در منازل در آب زیرگلدان‌ها، آب زیر کولرها، حوضچه‌های روباز آب و ... است بنابراین مردم خوزستان برای پیشگیری از هجوم این پشه و همچنین شیوع احتمالی بیماری‌های منتقله از آن مراقبت کنند.

وی ادامه داد: برای پیشگیری از استقرار آئدس‌های مهاجم، دستگاه‌های اجرایی مرتبط به ویژه شهرداری‌ها باید به وظایف خود عمل کنند.