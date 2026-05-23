پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از صدور سند برای بیش از یکمیلیون و ۳۴۰ هزار هکتار از اراضی تالابی کشور به نام دولت خبر داد و گفت این اقدام با همکاری سازمان ثبت اسناد انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شینا انصاری امرو در حاشیه مراسم روز جهانی تنوع زیستی در ساری گفت تالابها نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی دارند و حدود ۴۰ درصد تنوع زیستی جهان در این زیستبومها قرار گرفته است.
وی با اشاره به تهدیدهایی مانند تغییر کاربری، مداخلات انسانی و فشار بر جنگلها و زیست بوم ها افزود: حفاظت از تنوع زیستی باید همسو با توسعه و در راستای منافع ملی دنبال شود.
انصاری همچنین از خسارتهای زیستمحیطی ناشی از جنگها و بحران پسماند در مازندران سخن گفت و بر تداوم اقدامات برای احیای زیستگاهها و حل مشکلات زیستمحیطی تأکید کرد.