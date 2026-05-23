نادر نیک نژاد هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی منطقه بلوچستان براثر عارضه قلبی در سن شصت و هشت سالگی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نادر نیکنژاد از هنرمندان پیشکسوت موسیقی نواحی بلوچستان روز جمعه اول خرداد در سن شصت و هشت سالگی از دنیا رفت.
مسلم نیکنژاد فرزند مرحوم نادر نیکنژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تایید خبر درگذشت این هنرمند گفت: پدرم مدتها بود که درگیر عارضه قلبی بود و متاسفانه شب گذشته در مهمانسرای ارشاد شهر زاهدان دارفانی را وداع گفت.
به گفته فرزند این هنرمند، مراسم تشییع پیکر زنده یاد نیک نژاد ساعت ۱۶ روز شنبه دوم خرداد در مدرسه حقانیه ایرانشهر برگزار میشود.
نادر نیک نژاد متولد ۱۳۳۷ در ایرانشهر و نوه استاد شهدر داوودی از خوانندههای مطرح سبک کردی و زهیروک است که از ۱۰ سالگی به دلیل علاقه بسیار، خوانندگی را به صورت هوشی آموخت. این در حالی است که تشکیل گروه موسیقی مستاگ پهره و شرکت در جشنوارههای مختلف موسیقی از جمله فعالیتهای زنده یاد نیکنژاد در عرصه موسیقی محسوب میشود.