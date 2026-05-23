به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داده‌های اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد نرخ بازده تا سررسید (YTM) اوراق خزانه اسلامی از روز یک‌شنبه ۲۷ اردیبهشت تا روز شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ با رشد ۰٫۳۷ واحد درصدی، به ۴۰٫۰۳ درصد رسیده است و مجموع حجم معاملات خرد اوراق خزانه اسلامی (اخزا) به ۳ میلیون و ۵۳۴ هزار ورقه رسید.

آمار‌ها نشان می‌دهد بیش‌ترین و کم‌ترین حجم معاملات اوراق خزانه اسلامی (اخزا) به‌ترتیب در روز‌های ۳۰ اردیبهشت و ۲ خرداد، به ترتیب با ثبت «یک‌میلیون و ۳۸۳ هزار ورقه» و «۳۴۵ هزار ورقه» رقم خورده است.