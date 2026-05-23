نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: مقاومت و وحدت عامل عقب نشینی دشمن است و ملت باید وحدت و انسجام مثال‌زدنی شب‌های اقتدار را بیش از پیش به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ نماینده ولی فقیه در استان سمنان، درجلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان گفت: سوم خرداد، روز مقاومت، پیروزی و ایثار و چهارم خرداد، روز مقاومت و پایداری نام گرفته است که درس امروز ما از پیروزی خرمشهر هزینه تسلیم بیشتر از هزینه مقاومت است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی مطیعی با اشاره به وحدت و انسجام مثال‌زدنی مردم در شب‌های اقتدار تأکید کرد: ما باید این صمیمیت، انسجام و وحدت ملی را حفظ کرده و آن را افزایش دهیم.

استاندار سمنان دراین جلسه گفت: دستگاه‌ها باید آخرین وضعیت نقشه مهندسی فرهنگی خود را ارائه دهند تا بتوانیم برنامه‌ریزی دقیق‌تر و منسجم‌تری داشته باشیم.

محمدجواد کولیوند با اشاره به اهمیت صرفه‌جویی در بخش انرژی افزود: دستگاه‌های اداری وظیفه دارند بیش از پیش این مهم را مورد توجه قرار دهند تا الگویی برای مردم باشند.

وی بر تداوم امر عفاف و حجاب، باید امر به معروف و نهی از منکر عام تاکید کرد.

موسوی‌نژادیان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نیز برنامه‌ها و محور‌های شورای فرهنگ عمومی و اقدامات انجام شده را تشریح کرد و گفت: همه دستگاه‌های مرتبط باید مصوبات جلسه را به صورت منظم پیگیری و اجرا کنند.

حجت‌الاسلام خرمیان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان، نیز هدف ستاد ترویج فرهنگ ولایت را آموزش معارف دینی، گسترش فعالیت‌های اسلامی، تقویت ارتباط با نسل جوان و تحکیم بنیان خانواده دانست و برنامه‌هایی همچون جشن قربان، مسابقه کتابخوانی، شب شعر، جشنواره تولید محتوای رسانه‌ای، آزادی زندانیان، نمایش میدانی واقعه غدیر، پویش «بهترین بابای دنیا»، «به حساب مولا»، پخت اطعام علوی، جشن خانگی، پویش «هر خانه یک پرچم»، جشن ویژه بانوان، مسابقات ورزشی، اجتماع غدیریون در روستاها، اجرای نهضت نهج‌البلاغه و تجدید بیعت با رهبری را از مهم‌ترین برنامه‌های دهه امامت و ولایت برشمرد.