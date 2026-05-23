رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: تصمیم مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) و بزرگان حوزه در تعطیل کردن دروس خود، حضور طلاب و حوزویان را در میان مردم تقویت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین سید جلال رضوی‌مهر، رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آیت الله حسینی بوشهری ضمن قدردانی و تشکر از عملکرد مجمع نمایندگان طلاب، با اشاره به اعلام تعطیلی دروس حوزه‌های علمیه به منظور حضور طلاب در تجمعات مردمی در اقصی نقاط کشور، از اقدام مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) و بزرگان حوزه در تعطیل کردن دروس خود که به منظور تقویت حضور طلاب و حوزویان در میان مردم انجام شد، تشکر و قدردانی کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که إن‌شاءالله خدای متعال به زودی این جنگ را با پیروزی نظام اسلامی به پایان برساند.

حجت الاسلام و المسلمین رضوی‌مهر در این دیدار گزارشی از اقدامات مجمع نمایندگان طلاب به ویژه از زمان شهادت قائد امت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) تاکنون ارائه کرد.

برپایی موکب و حضور نمایندگان طلاب در تجمعات مردمی و همچنین سخنرانی و فعالیت‌های تبلیغی در نقاط مختلف کشور با موضوع انسجام، وحدت و استقامت، از جمله محور‌های گزارش رئیس مجمع نمایندگان طلاب در این دیدار بود.