پخش زنده
امروز: -
معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران از پیشرفت ۹۰ درصدی چهار مرکز خدماتی و فرهنگی در بافتهای هدف جیرفت خبر داد و تأکید کرد با جهش اعتباری تخصیصیافته به جنوب کرمان، این طرحها بزودی افتتاح میشوند.
وی با اشاره به تأمین اعتبار این طرحها افزود: برای اتمام این طرح ها اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال نیاز است که با برنامهریزی انجامشده و روند مطلوب پیشرفت، پیشبینی میشود تا پایان شهریورماه سال جاری آماده بهرهبرداری و افتتاح رسمی شوند.
معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: امسال میزان اعتبارات اختصاصیافته به حوزه بازآفرینی شهری در شهرهای جنوب استان کرمان به طرز قابل توجهی افزایش یافته است که این امر زمینه تسریع در اجرای پروژههای زیربنایی و روبنایی و ارتقای سرانههای خدماتی در این مناطق را فراهم کرده است.