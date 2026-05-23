پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز از پلمب ۶۰ واحد صنفی متخلف در اردیبهشتماه سال جاری به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاوس کریمی اظهار داشت: در راستای تشدید نظارتها بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و با هدف حفظ سلامت شهروندان، ۶۰ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی شناسایی و پلمب شدند.
وی افزود: این واحدها شامل رستوران، آشپزخانه، فستفود، شیرینیفروشی، نانوایی، نان فانتزی، سوپرمارکت، کافه، پیرایشگاه مردانه و آرایشگاه زنانه بوده که پس از بازرسیهای کارشناسی و عدم توجه به اخطارهای صادر شده، فعالیت آنها متوقف شد.
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز تأکید کرد: صاحبان تمامی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی مکلف به رعایت دقیق موازین بهداشت فردی، بهداشت ابزار و وسایل کار و همچنین بهداشت محیط و ساختمان هستند.
مهندس کریمی با اشاره به اهمیت تداوم نظارتها تصریح کرد: بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت غراب اهواز در قالب کشیکهای مستمر صبح و عصر و در صورت لزوم در شیفتهای شبانگاهی، به صورت مداوم بر فعالیت اصناف نظارت دارند و با هرگونه تخلف بهداشتی که سلامت عمومی را در معرض خطر قرار دهد، بدون اغماض برخورد خواهند کرد.
در همین راستا، مهندس اسلام نظری، رئیس گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت غرب اهواز نیز به شهروندان توصیه کرد: از خرید مواد غذایی از واحدهای صنفی غیرمجاز و یا واحدهایی که مورد تأیید مراجع بهداشتی نیستند، جداً خودداری کنند.
وی از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در اصناف، بهویژه در واحدهای حساس نظیر رستورانها، قنادیها، فستفودها و نان فانتزیها، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۹۰ (سامانه رسیدگی به شکایات بهداشتی وزارت بهداشت) گزارش دهند تا پیگیریهای قانونی لازم صورت گیرد.